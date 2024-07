WDR Westdeutscher Rundfunk

DER WESTEN HILFT – WDR-Spendenaktion wird auch 2024 fortgesetzt

Nach dem großen Erfolg der WDR-Charity-Aktionen in den vergangenen zwei Jahren initiiert der Westdeutsche Rundfunk auch in der Vorweihnachtszeit 2024 wieder seine große Spendenaktion DER WESTEN HILFT.

Die Benefizaktion, an der sich alle Programme, Angebote und Ausspielwege des WDR beteiligen, wird erneut gemeinsam mit dem Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“ organisiert, zu dem mehr als 20 Hilfsorganisationen gehören. Sie alle leisten weltweit humanitäre Hilfe bei Katastrophen und Notsituationen.

Erstmals wird in diesem Jahr auch mit der „Tafel Nordrhein-Westfalen e.V.“ kooperiert, die mehr als 173 lokale Tafeln im Westen vertritt und unterstützt. Die ehrenamtlich tätigen Tafeln retten Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können und geben sie an Menschen in Armut weiter.

In zwei Jahren haben die Menschen in NRW für DER WESTEN HILFT insgesamt rund 22 Millionen Euro gespendet. Nähere Informationen zur WDR-Spendenaktion 2024 werden im Herbst veröffentlicht.

