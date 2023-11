Sky Deutschland

Hofleben mit Familie Ochsenknecht:

Influencer-Event zum Start von "Unser Hof - Mit Cheyenne und Nino" bei Sky und WOW

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Presse- und Influencer-Event in Berlin mit den Protagonisten der neuen Reality-Dokumentation

Ausstrahlung der vier Folgen ab morgen, 22. November immer mittwochs exklusiv bei Sky und dem Streamingdienst WOW

Bilder vom Event zum Download hier (Copyright: Sky Deutschland/ Roxane Juhasz)

21. November 2023 - Ländliche Idylle mitten in Berlin: In der hippen Location "Old Smithy's Dizzle" luden Cheyenne und Nino heute zur Vorab-Premiere ihrer vierteiligen Reality-Dokumentation "Unser Hof - Mit Cheyenne und Nino".

Neben Fototermin und Interviews, luden die beiden Jungbauern zum Screening der ersten Folge und forderten die anwesenden Content Creator, unter anderem Vanessa Gierszewski (@malwanne), Klaudia Giez (@klaudiagiez), Marcel Althaus (@marcel) und Jolina Mennen (@jolinamennen) zum Melk-Contest heraus.

Ausstrahlungstermine:

Ab morgen, 22. November 2023 immer mittwochs ab 20.15 Uhr auf Sky Nature, sowie parallel auf Sky und dem Streaming-Service WOW auf Abruf verfügbar.

Über "Unser Hof - mit Cheyenne und Nino":

Die jungen Eltern Cheyenne und Nino bekommen wieder Nachwuchs und wollen zugleich ihren heiß geliebten Chianinahof in der Steiermark in die Zukunft führen - ein Jahr großer Veränderungen steht an.

Eine der Herausforderungen ist die Nachzucht der Rinder. Auch wenn zwei Stiere auf dem Hof leben, werden ihre Rinder mit neuen Samen künstlich durch den Tierarzt befruchtet, um die Genetik breiter aufzustellen. Hoffen und Bangen bei Nino und Cheyenne, ob der erste kostspielige Versuch bei zwei Rindern erfolgreich sein wird. Auch steht das Tierwohl an erster Stelle und so lassen Nino und Cheyenne einen hochmodernen, fast autark laufenden Stall bauen. Mit einem Investment von rund einer halben Millionen Euro sorgt das Projekt für schlaflose Nächte beim jungen Paar. Der Bau verzögert sich und dann knockt ein Bandscheibenvorfall auch noch Nino aus - sechs Monate schonen, schreibt der Arzt vor - und das während Nino und Cheyenne frisch gebackene Eltern ihres zweiten Kindes sind und die 23-Jährige nebenbei noch die Schulbank drückt, um sich im Bereich der Landwirtschaft fortzubilden.

B28 Produktion produziert die vierteilige non-fiktionale Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Formatentwickler Bernd Schumacher (u. a. Doku-Soap "Daniela Katzenberger", Dokumentation "Asternweg", ausgezeichnet mit dem deutschen Fernsehpreis), Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Bildmaterial aus der Produktion zum Download hier.

Das Copyright lautet: Sky Deutschland / Stefanie Schumacher

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Über WOW:

Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell