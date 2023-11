Sky Deutschland

Sky Original Dokumentarfilm "David Holmes: The Boy Who Lived" über Daniel Radcliffes Stunt Double ab 24. Dezember auf Sky und WOW

Sky Original Dokumentation über das außergewöhnliche Leben von Daniel Radcliffes Stunt Double David Holmes

"David Holmes: The Boy Who Lived" ab 24. Dezember in der OV-Fassung mit deutschen Untertiteln auf Abruf bei Sky und dem Streaming-Dienst WOW, ab 23. Februar 2024 in der deutschen Fassung auf Sky Documentaries und WOW

Alle acht "Harry Potter"-Filme ebenfalls auf Sky und WOW abrufbar

Unterföhring, 17. November 2023 - Der Sky Original Dokumentarfilm "David Holmes: The Boy Who Lived", der von Daniel Radcliffe produziert wurde und bei dem Dan Hartley ("Lad: A Yorkshire Story") Regie führte, ist ab dem 24. Dezember auf Abruf in der OV mit deutschen Untertiteln bei Sky und dem Streaming-Dienst WOW verfügbar.

Über "David Holmes: The Boy Who Lived":

Der Film erzählt die Geschichte des Stuntmans David Holmes, eines außergewöhnlichen Teenager-Turners aus Essex, England. Holmes wird ausgewählt, Daniel Radcliffes Stunt-Double im ersten "Harry Potter"-Film zu spielen, als Daniel gerade elf Jahre alt ist. Im Laufe der nächsten zehn Jahre entwickeln die beiden eine untrennbare Bindung. Beim vorletzten Film führt ein tragischer Unfall am Set dazu, dass David durch eine schwere Wirbelsäulenverletzung gelähmt und seine Welt dadurch auf den Kopf gestellt wird. Als Daniel und seine engsten Stunt-Kollegen David und seiner Familie in dieser schweren Zeit beistehen, wird Davids außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit zu ihrer größten Kraftquelle und Inspiration.

Der Film zeigt persönliches Filmmaterial aus dem letzten Jahrzehnt, Behind-the-Scenes-Material von Holmes' Stuntarbeit, Szenen aus seinem aktuellen Leben und persönliche Interviews mit David, Daniel Radcliffe, Freunden, der Familie und ehemaligen Crewmitgliedern. Der Film reflektiert auch universelle Themen wie das Leben mit Unglücken, das Erwachsenwerden, die Identitätsfindung in einer unsicheren Welt und die Bande, die uns zusammenhalten und aufrichten.

Sky präsentiert "David Holmes: The Boy Who Lived" in Zusammenarbeit mit HBO Documentary Films, eine Lightbox / Ripple Production. Regie: Dan Hartley; Producer: Simon Chinn, Jonathan Chinn, Vanessa Davies, Amy Stares; Executive Producer: Daniel Radcliffe, David Holmes, Dan Hartley, Sue Latimer, Sarah Spahovic . Für HBO: Executive Producer Nancy Abraham, Lisa Heller, Tina Nguyen. Für Sky: Executive Producer Poppy Dixon.

"David Holmes: The Boy Who Lived" ist ab 24. Dezember in der OV-Fassung mit deutschen Untertiteln auf Sky und dem Streaming-Dienst WOW abrufbar. Die synchronisierte Fassung startet am 23. Februar 2024 auf Sky Documentaries und WOW.

Alle acht "Harry Potter"-Filme, sowie "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" und "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" ebenfalls bei Sky und WOW auf Abruf sowie ab heute, 17. November, auch auf Sky Cinema Harry Potter rund um die Uhr.

