Badische Zeitung

G7-Gipfel: Eindeutige Botschaft

Tagesspiegel von Tobias Peter

Freiburg (ots)

Vom G7-Gipfel in Hiroshima geht an den russischen Aggressor Wladimir Putin eine eindeutige Botschaft aus: Die Unterstützung für die Ukraine wackelt nicht. (...) Putin erhält damit aber ein klares Zeichen, dass der Westen sich auch in den kommenden Monaten nicht auseinanderdividieren lässt. (...) Kanzler Olaf Scholz dürfte nach dem Gipfel vor allem freuen, dass in Hiroshima das fortgesetzt wurde, was er 2022 in Elmau begonnen hat: die Einbindung des globalen Südens. Länder wie Indien und Brasilien sind demokratisch verfasst, haben aber eine weniger eindeutige Haltung etwa zu Russlands Überfall auf die Ukraine. (...) Die G7-Staaten lernen daraus hoffentlich: Interessant ist ihr Club vor allem dann, wenn er seine Türen für andere öffnet. https://mehr.bz/bof8704

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell