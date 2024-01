WDR Westdeutscher Rundfunk

16. Januar 2024: DAB+-Sender am Standort Langenberg wird kurzzeitig abgeschaltet

Köln (ots)

Aufgrund von Wartungsarbeiten am DAB+-Sender Standort Langenberg wird am 16. Januar 2024 in der Zeit von 20:00 bis 23:59 Uhr der Empfang in der Region Rhein Ruhr kurzzeitig unterbrochen sein.

Die Abschaltung betrifft die folgenden Programme:

DAB+ Kanal 11D

1LIVE, 1LIVE diGGi, WDR 2 (AC / BL / ML / OW / RG / RL / RR / SW), WDR 3, WDR 4, WDR 5, WDR Event, WDR Maus, WDRcosmo

Folgende andere Dienste sind mit von der Abschaltung betroffen:

Kanal 5C, 9B

DR Deutschland / Private

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell