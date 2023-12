WDR Westdeutscher Rundfunk

Das WDR 2 Weihnachtswunder ist zurück

Radio aus dem Glashaus, Musikwünsche rund um die Uhr, Live-Acts mit prominenten Besuchern: Vom 16. bis zum 20. Dezember ist es da: Das WDR 2 Weihnachtswunder. Euer Song hilft. 107 Stunden nonstop sendet das Moderationsteam Sabine Heinrich, Steffi Neu, Thomas Bug und Jan Malte Andresen aus einem gläsernen Studio vom Düsseldorfer Weihnachtsmarkt am Schauspielhaus – und sammelt gemeinsam mit dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen "Aktion Deutschland Hilft" Spenden für Mütter in Not.

Gäste von Nico Santos, Michael Schulte und Topic bis zum Ministerpräsidenten

Am Glashaus geben sich die Gäste die Klinke in die Hand. Das Moderationsteam, das Tag und Nacht im Studiokomplex lebt, wird von zahlreichen Prominenten besucht: Nico Santos, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, Topic, Starlight Express, Ministerpräsident Hendrik Wüst, Joachim Krol, Flic Flac, Bosse, Bernd Stelter, Loi, GOP Theater, Mirja Boes, Michael Schulte und viele andere kommen vorbei und unterstützen die Spenden-Aktion.

Menschen im Westen helfen mit phantasievollen Aktionen

Die Glashaus-WG freut sich außerdem auf die vielen Menschen aus dem Westen, die selbst Spendenaktionen ins Leben gerufen haben. Da sind Andreas und Thomas aus Castrop-Rauxel, die das WDR 2 Weihnachtswunder 2022 in Dortmund mit dem diesjährigen in Düsseldorf durch einen 70 Kilometer Spendenlauf zum Glashaus verbinden. Dabei sind auch Essener Hebammen, die mit jungen Eltern für Spenden tanzen. In Siegburg findet eine Nacht-Tauch-Aktion statt. Auch gibt es eine rechtzeitig zur Weihnachtspost gestartete Brieftaubenversteigerung. In Düsseldorf dreht der WDR 2 Weihnachtswunderexpress seine Runden. Auch beim Musikprogramm ist das Publikum gefragt. Es bestimmt während des Weihnachtswunders, was gespielt wird. Musikwünsche können online gegen eine Spende unter wdr2.de eingereicht werden.

Tag und Nacht live dabei – am Glashaus, online, am Radio

Am Glashaus auf dem Gustaf-Gründgens-Platz sind vom 16. bis 20. Dezember alle willkommen: Um Geldspenden persönlich abzugeben, um dem WDR 2 Team beim Moderieren zuzusehen und die Musik-Acts und Live-Aktionen am Glashaus zu feiern. Wer nicht vorbeikommt, kann trotzdem Tag und Nacht dabei sein: WDR 2 überträgt die Aktion per Video-Livestream auf wdr2.de sowie in der WDR 2 App – und natürlich live im Radio.

WDR Charity 2023

Das Weihnachtswunder ist Teil der crossmedialen WDR Charity-Aktion 2023, die der WDR gemeinsam mit dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen „Aktion Deutschland Hilft“ initiiert: Vom 1. bis 22. Dezember heißt es auf allen WDR-Kanälen „DER WESTEN HILFT. Gemeinsam für Mütter in Not“. Die gesammelten Spenden gehen 2023 an Mütter weltweit, die dringend Hilfe benötigen. Das Geld wird zweckgebunden für 37 konkrete Hilfsprojekte in Krisen-Ländern eingesetzt.

WDR 2 Weihnachtswunder Zeit

Sa., 16. Dezember, 10 Uhr bis Mi., 20. Dezember, 21 Uhr

Gustaf-Gründgens-Platz (Düsseldorfer Schauspielhaus) 40211 Düsseldorf

