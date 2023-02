WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR-ARTE-Dokumentation analysiert Propagandaschlacht um die Ukraine

Köln (ots)

„Propagandaschlacht um die Ukraine“ – die WDR-ARTE-Dokumentation hat am 5. Februar im Berliner Delphi-Kino Premiere. Der Film, der von Katja Riemann erzählt wird, ist anschließend in ARTE, im WDR Fernsehen, der Deutschen Welle, dem HR und den Mediatheken zu sehen.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist der erste, der in Echtzeit in den sozialen Medien ausgetragen wird: Sogenannte War-Toker:innen berichten von der Front, Videos von Influencer:innen, die sich mit dem Krieg auseinandersetzen, gehen viral, und aus Trollfabriken werden Instagram-Posts abgesetzt, die den Überfall auf die Ukraine rechtfertigen sollen. Dementsprechend haben die Macher:innen der Dokumentation, Saskia Geisler und Kristian Kähler (Buch und Regie), das Netz als Bild- und Informationsquelle für ihren Film genutzt.

„Wir haben unendlich viel Social-Media-Material aus dem ersten Kriegsjahr analysiert und versucht, die Mechanismen auf beiden Seiten, also der russischen und der ukrainischen Propaganda, offen zu legen“, erklärt die verantwortliche WDR-Redakteurin Jutta Krug. „Wer hat welche Kommunikationsziele und mit welchen Mitteln sollen sie erreicht werden? Diese Untersuchung war extrem aufschlussreich. Denn – wie wir alle wissen: Im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst.“

So zeigt „Propagandaschlacht um die Ukraine“ die neuen Frontlinien der virtuellen Angriffsführung, dekonstruiert ikonische Bilder und gewährt Einblicke in die Trickkiste der Kriegspropaganda, die Spindoktoren, wie beispielsweise Wladimir Solowjow, auch die „Schnauze Putins“ genannt, virtuos beherrschen.

„Propagandaschlacht um die Ukraine“ ist eine Produktion von Berlin Producers Media im Auftrag des WDR in Zusammenarbeit mit ARTE, DW und HR. Weltvertrieb: Rise and Shine World Sales.

Premiere und Diskussion

Premiere hat die Dokumentation auf Einladung der Berlin Producers Media am Sonntag, dem 5. Februar um 11 Uhr im Delphi-Kino, Berlin, Kantstraße 12a. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss an das Screening diskutiert Gabriele Freitag (Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde) unter anderen mit Saskia Geisler und Kristian Kähler sowie Greg Yudin (Moscow School of Social and Economic Sciences), Anton Yaremchuk (Kameramann) und Manfred Sapper (Zeitschrift OSTEUROPA).

Sendetermine

Der Film wird in den Mediatheken von ARTE (ab 7.2.) und der ARD (ab 15.2.) sowie auf den YouTube-Channels von DW Documentaries (Englisch, Arabisch, Spanisch, Hindi) verfügbar sein. Ausgestrahlt wird „Propagandaschlacht um die Ukraine“ am:

14.2.23 um 21:45 ARTE

22.2.23 um 23:00 WDR

23.2.23 um 16:30 UTC DW Spanisch

23.2.23 um 22:45 HR

25.2.23 um 10:30 UTC DW Englisch

27.2.23 um 03:00 UTC DW Arabisch

Journalist:innen mit Zugang zur WDR-Presselounge steht die Dokumentation ab sofort im Vorführraum zur Verfügung.

Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell