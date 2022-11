WDR Westdeutscher Rundfunk

ARD Themenwoche „Wir gesucht“: WDR mit Programm-Highlights im Fernsehen, Radio und in der Mediathek

Was hält uns als Gesellschaft zusammen? Wie überwinden wir Ausgrenzungen? Wie gelingt Integration? Während der ARD Themenwoche „Wir gesucht – was hält uns zusammen“ geht auch der WDR diesen Fragen nach: mit einem vielfältigen Programmangebot vom 6. bis 12. November im WDR Fernsehen und im Radio.

In der nächsten „Sendung mit der Maus“ etwageht es um Regeln in der Gesellschaft, die dafür sorgen, dass das WIR – also unsere Gesellschaft – funktioniert. Deshalb möchte die Maus in ihrer Ausgabe am 6.November(09:30 Uhr in Das Erste)wissen:Was genau ist eigentlich das Grundgesetz – als Basis des Zusammenhalts!?

WDR 2 sendet am 7. November von 6 bis 20 Uhr einen Schwerpunkt-Tag zum Thema „Wir gesucht“. Geplant sind Talks mit Menschen, die helfen und auch mit Menschen, denen geholfen wird. Außerdem sollen den ganzen Tag über Solidaritätsinitiativen vorgestellt werden.

In „Menschen hautnah“ am 10. November (22 Uhr bis 23.45 Uhr WDR Fernsehen) läuft die Dokumentation „Arm trotz Arbeit – Frauen in der Krise“. Autorin Susanne Jäger (Redaktion: Jessica Briegmann) begleitet vier Frauen in ihrem schwierigen Alltag. Ihr Film zeigt, prekäre Arbeit ist weiblich, besonders in Deutschland.

Wir gesucht – das Projekt

In der WDR Lokalzeit (Montag bis Freitag, 19.30 Uhr im WDR-Fernsehen) geht es die ganze Woche um Projekte in NRW, die für den Zusammenhalt der Gesellschaft sorgen. Vorgestellt werden unter anderem das WOW in Wuppertal, ein Angebot der Diakonie, das obdach- und wohnungslosen Menschen hilft, eine Wohnung zu finden und das Bündnis “Essen Steele bleibt bunt”.

Bereits seit dem 12. September gab es eine bundesweite Mitmachaktion: Die Menschen in Deutschland waren aufgerufen, Projekte vorzustellen, die den Zusammenhalt der Gesellschaft fördern. Veröffentlicht werden die Einträge ab dem 7. November auf einer interaktiven Deutschlandkarte unter: www.themenwoche.ard.de

Im Rahmen der Themenwoche findet am 8. November außerdem der ARD Dialogtag statt – angeboten werden virtuelle Besuche oder Gesprächsrunden, bei denen das Publikum die Programmmacher:innen regionaler Sendungen trifft. Der WDR hat sein Publikum eingeladen, an einer Redaktionskonferenz des Newsrooms oder der Themenkonferenz für das nächste WDR5-Tagesgespräch teilzunehmen. Außerdem wird es an diesem Tag ein digitales Treffen mit der Maus-Redaktion geben. Der Dialogtag ist die Fortsetzung des 2021 im Rahmen einer Bürgerbeteiligung gestarteten ARD Zukunftsdialogs.

Ausführliche Informationen dazu gibt es online unter: www.ard.de/zukunftsdialog und auch unter www.themenwoche.ard.de

Zahlreiche Angebote der Themenwoche sind auch in der ARD Mediathek und der ARD Audiothek abrufbar.

