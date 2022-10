WDR Westdeutscher Rundfunk

Die Lange Nacht der Fussbroichs im WDR Fernsehen

WDR Fernsehen, 22./23. 10.2022, ab 22.45 Uhr

Köln (ots)

Ob Osterputz, Tapetenwechsel oder eine Spritztour am Wochenende: Bei der Kölner Familie Fussbroich wird Alltag zum Kult. In einer Langen Nacht der Fussbroichs bietet das WDR Fernsehen mit 14 Folgen ein „Best Of“ der weit über die Stadtgrenzen Kölns hinaus beliebten, einzig wahren Familienserie. Begleiten Sie Annemie, Fred und Frank durch 10 Jahre Fussbroich-Geschichte. Einige der Folgen werden auch in der ARD Mediathek bereitgestellt. (Redaktion: Götz Vogt)

Die Fussbroichs - 1. Kaffeeklatsch, Hoch soll er leben, Alle Jahre wieder

Die Fussbroichs - 9. Massig Paris

Die Fussbroichs - 16. Schichtwechsel

Die Fussbroichs - 36. Osterputz

Die Fussbroichs - 40. Playa del Inglés

Die Fussbroichs - 53. Scheibenkleister

Die Fussbroichs - 54. Rauchen macht schlank

Die Fussbroichs - 57. Trennungsschmerz

Die Fussbroichs - 64. Arbeitslos

Die Fussbroichs - 73. Bei Mustafa

Die Fussbroichs - 80. Café Mozart

Die Fussbroichs - 87. Kohl in den Knast?

Die Fussbroichs - 95. Der große Tag

Die Fussbroichs - 100. Check-up

