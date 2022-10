WDR Westdeutscher Rundfunk

Staffel-Auftakt der 'Carolin Kebekus Show': Schwerpunkt der ersten Sendung am Donnerstag sind die Proteste im Iran

Köln (ots)

Der Tod von Jina Amini löste im Iran eine Welle von Protesten aus. Die politische Lage, das gewaltsame Vorgehen des Regimes und der Mut der Demonstrierenden werden Thema beim Staffel-Auftakt der Carolin Kebekus Show sein – zu sehen am 20. Oktober um 22.50 Uhr im Ersten. Zu Gast ist die Journalistin Natalie Amiri, die im Gespräch mit Carolin Kebekus die Situation im Iran erörtert. Zudem wird es im Studio, vor dem Kölner Dom und am Brandenburger Tor in Berlin eine musikalische Solidaritätsaktion geben.

Das Erste präsentiert in diesem Jahr erstmals zwei Staffeln der 'Carolin Kebekus Show'. Die Sendung am 20. Oktober bildet den Auftakt der zweiten Staffel mit insgesamt sieben Folgen, die jeweils am Donnerstagabend um 22.50 Uhr im Ersten und vorab in der ARD Mediathek zu sehen sind. Die Sendungen werden immer freitags in ONE und montags im WDR Fernsehen wiederholt.

Neben den Sendungen steht für die Zuschauer:innen ganzjährig zusätzlicher Online- Content von 'DCKS' bereit: in der ARD Mediathek, unter @dckshow bei Twitter und Instagram und auch im neuen YouTube-Kanal der Show.

Produziert wird 'Die Carolin Kebekus Show' von der bildundtonfabrik (btf) in Zusammenarbeit mit Unterhaltungsflotte TV im Auftrag des WDR (Redaktion: Leona Frommelt).

Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de.

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell