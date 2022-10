WDR Westdeutscher Rundfunk

Neuer ARD Doku-Podcast „Plötzlich mächtig“ begleitet vier junge Abgeordnete durch ihr erstes Jahr im Bundestag

Nach der Bundestagswahl 2021 ist das Parlament so jung und divers wie nie. Wie erleben die Neuen ihre Arbeit in Berlin und im Wahlkreis – in Zeiten von Corona, Klimakrise und Krieg? Für den neuen ARD Doku-Podcast „Plötzlich mächtig“ haben drei Korrespondent:innen des ARD-Hauptstadtstudios vier junge Bundestagsabgeordnete ein Jahr lang begleitet. Der 6-teilige Podcast ist ab 17. Oktober abrufbar in der ARD Audiothek sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

Warum gehen junge Menschen heute in die Politik? Vier Abgeordnete starten 2021 mit großen Zielen: Erik von Malottki (SPD) will mehr Geld in Bildung investieren. Schahina Gambir (Grüne) gegen Rassismus kämpfen. Anne Janssen (CDU) möchte sich für eine bessere Corona-Politik einsetzen und Muhanad Al-Halak (FDP) will Menschen mit Migrationsgeschichte den Aufstieg ermöglichen. Als Abwassermeister ist er einer der wenigen Handwerker im Parlament. Sie alle eint der Wunsch, Deutschland etwas besser zu machen. Doch wie viel Macht haben sie wirklich? Die Neuen im Bundestag haben kaum Zeit, sich im parlamentarischen Alltag zurecht zu finden. Denn der Bundestag ist im Krisenmodus: Corona, Klimawandel und später der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Plötzlich müssen sie über das Sondervermögen für die Bundeswehr und Entlastungspakete entscheiden.

In ihrem ersten Jahr werden die Überzeugungen der vier Abgeordneten hart auf die Probe gestellt. Sie zweifeln, ringen um Entscheidungen und spüren die besondere Verantwortung. Sie feiern erste Erfolge und müssen schwere Rückschläge einstecken. Alles unter den Augen etablierter und bekannter Politikprofis. Wie ist ihre Bilanz nach einem Jahr an der Macht? Und ist es das am Ende wert?

Der ARD Doku-Podcast „Plötzlich mächtig“ ist die erste Kooperation der WDR-Popwelle 1LIVE, dem rbb24 Inforadio und dem ARD-Hauptstadtstudio.

Autor:innen und Korrespondent:innen aus dem ARD-Hauptstadtstudio:

Marcel Heberlein (Radio Bremen), Birthe Sönnichsen (WDR) und Vera Wolfskämpf (MDR)

Produktion:

Der 6-teilige Doku-Podcast wird produziert von Studio Jot für 1LIVE und rbb24 Inforadio in Zusammenarbeit mit dem ARD-Hauptstadtstudio.

Redaktion: Leslie Rosin (WDR), Marc Krüger (rbb)

Zu hören: Ab 17. Oktober in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Sendetermine 1 LIVE Montag, den 17.10.2022, 23.00 Uhr (Folge 1+2)

Montag, den 24.10.2022, 23.00 Uhr (Folge 3+4)

Montag, den 31.10.2022, 23.00 Uhr (Folge 5+6)

