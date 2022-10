WDR Westdeutscher Rundfunk

'Frisch verhext! Die märchenhafte ARD-Kinderradionacht' findet bundesweit am 25. November 2022 statt

Überall in Deutschland können Kinder mit ihren Eltern, Freunden oder ihren Schulklassen wieder eine Nacht lang ihre eigene Hörparty mit spannendem öffentlich-rechtlichem Kinderradioprogramm feiern – in der Schule, der Bibliothek, im Verein oder einfach im Kinderzimmer. Die märchenhafte ARD-Kinderradionacht am 25. November 2022 von 20.05 Uhr bis 1 Uhr nachts bietet fünf Stunden lang Hörspiele, Reportagen, Comedys und Musik rund um Märchen.

Moderatorin Nina Heuser lässt sich mit den Kindern von Feenstaub verzaubern und von Flaschengeistern Wünsche erfüllen. Alle können mitmachen und sich unter www.kinderradionacht.de anmelden. Die Kinderradionacht ist eine ARD-Gemeinschaftssendung von BR, hr, mdr, NDR, radiobremen, rbb, SWR, SR und WDR.

Anmelden zur Hörparty und dabei sein!

Prinzessinnen und Prinzen, Hexen und Trolle, Zwerge und Drachen – in der diesjährigen ARD-Kinderradionacht geht es um schwierige Aufgaben, Wünsche und Zauberei: Im Radionachthörspiel ‚Willkommen im Buchladen Anderwelt‘ von Brigitte Endres gelangt Lina mit Kater Stiefel in eine märchenhafte Welt. In Lesungen wird erzählt, wie König Arthur den sieben Zwergen hilft, Rotkäppchen und Wolf sich in die Märchen-Zentrale begeben und die Prinzessin auf dem Kürbis Rätsel aufgibt. Kinderreporter befragen eine echte Prinzessin, streicheln einen echten Wolf und finden alles über fabelhafte Drachen heraus. In der Comedy will Fee Manuela drei Wünsche erfüllen. Leider passieren ihr immer wieder Pannen… Außerdem gibt es viel Musik für eine verhexte Radionacht. Live am Telefon erzählen Kinder aus ganz Deutschland von ihren Zauberkräften und Lieblingsmärchen.

Schulklassen, die sich unter www.kinderradionacht.de anmelden, erhalten das aktuelle Radionacht-Plakat und das umfangreiche Mitmachheft mit Deko-Tipps, um Kinder- oder Klassenzimmer in Knusperhäuschen oder Märchenschloss zu verwandeln sowie Bastelideen für Dornröschenhecken und Zauberstäbe, leckere Rezepte für Hexentrunk oder verdrehte Einhörner, Ideen zur märchenhaften Verwandlung, Märchen-Battle sowie Lese- und Hörempfehlungen.

Unter www.kinderradionacht.de gibt es alle Infos und zum Download auch den diesjährigen Radionachtsong ‚So wie im Märchen‘ von Sebó.

Eine Radionacht zum Hören und Mitmachen.

Hörertelefon: 0800-220 5555 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz)

Gästebuch: www.kinderradionacht.de

E-Mail: post@kinderradionacht.de

