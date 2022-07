WDR Westdeutscher Rundfunk

Madelaine Meier fest im Moderatorenteam der WDR Lokalzeit aus Düsseldorf

Köln (ots)

Das Moderatorenteam der WDR Lokalzeit aus Düsseldorf wird ab sofort dauerhaft durch Madelaine Meier verstärkt, die seit Februar schon einige Sendungen aus der Landeshauptstadt präsentiert hat.

Madelaine Meier kommt gebürtig aus Wernigerode im Harz und lebt seit acht Jahren im Rheinland. Sie hat in Leipzig Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert und bei der Deutschen Welle volontiert. Seit 2015 arbeitet sie für den WDR – zunächst als Autorin und Redakteurin. Unter anderem stand sie als YouTube-Host für das Lokalzeit-Format 'Man Müsste Mal' vor der Kamera, für das sie ungewöhnliche Hobbies ausprobiert und Menschen mit unkonventionellen Lebensmodellen portraitiert hat.

2019 wurde Madelaine Meier für ihre Reportage-Reihe '5 Dinge, die Sie tun können, wenn Sie tot sind' mit dem Bremer Fernsehpreis ausgezeichnet. Die Serie wirft einen lebensbejahenden, humorvollen Blick auf das Lebensende und wurde in der WDR Lokalzeit aus Bonn ausgestrahlt.

Jetzt ist die erfahrene Journalistin regelmäßig als Moderatorin in der Düsseldorfer Lokalzeit zu sehen. Madelaine Meier: 'Unsere Themen sind so bunt und vielfältig wie die Menschen, die hier leben. Ich freue mich darüber, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern die wichtigen Geschichten aus ihrer Nachbarschaft nahebringen zu dürfen und immer ein offenes Ohr zu haben, was die Menschen in unserer Region gerade umtreibt.'

Madelaine Meier wird die Lokalzeit aus Düsseldorf im Wechsel mit Petra Albrecht, Laura Rohrbeck und Jens Krepela moderieren. Schon ab Montag (11.7. bis 15.7.22) wird sie das Lokalzeit-Publikum wieder begrüßen – jeweils in der kurzen Ausgabe um 18.09 Uhr und in der langen Sendung um 19.30 Uhr, die auch in der ARD Mediathek abrufbar ist.

Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell