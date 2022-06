Köln (ots) - Am 23. Juni strahlt die ARD/WDR-Unterhaltungssendung 'Live nach Neun' ihre 1000. Sendung im Ersten aus. Auch nach 1000 Sendungen wird weiter am 'Live nach Neun'-Konzept gefeilt. Es gibt neue Ideen und viele Rubriken, die erfolgreich fortgesetzt werden. Inhaltlich bleibt das Format immer nah bei den Menschen, die auch ständig am Programm beteiligt sind und liefert Aktualität, Service und Unterhaltung. Seit ...

mehr