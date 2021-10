WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR Lokalzeit: Neue Moderatorinnen in den Studios Duisburg und Essen

Köln (ots)

Bei den erfolgreichen Regionalmagazinen im WDR Fernsehen, „Lokalzeit aus Duisburg“ und „Lokalzeit Ruhr“, fangen am Montag (11. Oktober 2021) zwei neue Moderatorinnen an.

In Duisburg wird in der kommenden Woche zum ersten Mal Anika Keil den Zuschauer:innen die Themen und Geschichten aus der Region präsentieren. Sie kommt aus dem Ruhrgebiet, hat in Duisburg und Bochum Medienwissenschaften studiert und – nach ihren Abschlüssen – beim Südwestrundfunk ein journalistisches Volontariat absolviert. Beim SWR stand sie zuletzt unter anderem für die Nachrichtensendung „SWR Aktuell“ vor der Kamera.

Das WDR Studio Duisburg lernte Anika Keil schon 2008 kennen, als sie in der Fernsehredaktion als studentische Hilfskraft anfing. Später arbeitete sie unter anderem für die „Lokalzeit aus Duisburg“, den KiRaKa und WDR 5 als Autorin.

Die „Lokalzeit aus Duisburg“ moderiert Anika Keil künftig im Wechsel mit Ines Rothmeier und Marc Schulte.

Maren Bednarczyk, die zuletzt die Duisburger Lokalzeit präsentierte, wechselt in ihre Heimatstadt Essen, zur „Lokalzeit Ruhr“. Hier unterstützte sie in diesem Jahr schon einige Male das Team um Désirée Rösch und Lars Tottmann. Ab kommenden Montag steht Maren Bednarczyk nun regelmäßig im WDR Studio Essen vor der Kamera.

