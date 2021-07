Mirena Schiller

Verhaltenstherapie Babelsberg - Mirena Schiller hat sich in Potsdam und Umgebung einen guten Namen als Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht

Menschen in Notlagen und schwierigen Situationen helfen - das ist die Mission von Mirena Schiller. Als ausgebildete Heilpraktikerin für Psychotherapie unterstützt die Potsdamerin Menschen in jeglichen Lebenslagen. In ihrer modern eingerichteten Praxis in Potsdam lädt die Heilpraktikerin und Spezialistin für Verhaltenstherapie zum Reflektieren und Erörtern ein. Themen, bei welchen Schiller ihren Klient: innen zur Seite steht, reichen von Burnout infolge beruflicher Überbelastung bis hin zu Antriebslosigkeit und Energiemangel und unbewussten Glaubenssätzen. Diese bearbeitet und erörtert die Heilpraktikerin mit Hilfe verschiedener anerkannter Methoden. Diese stammen unter anderem aus dem Bereich der Verhaltenstherapie, der Aufstellungsarbeit und der Hypnose und sind stets im Einklang mit aktuellen Erkenntnissen Alternativen und ganzheitlichen Medizin. Im Rahmen der Verhaltenstherapie verfolgt sie das Prinzip der "Hilfe zur Selbsthilfe": "Im Laufe des Lebens lernen wir Sichtweisen von Lehrern, Eltern, Erziehern, und es bilden sich Verhaltensmuster". Diese führen Schiller zufolge zu Glaubenssätzen, die häufig nicht mit dem Selbstbild ihrer Klienten übereinstimmen und zu Inkongruenzen zwischen Selbstbild und dem eigenen Verhalten und Handeln führen. Gerade falls Sie auf der Recherche nach "Verhaltenstherapie Babelsberg" sind, haben Sie mit Heilpraktikerin für Psychotherapie Mirena Schiller den goldrichtigen Partner gefunden. Durch Hilfe zur Selbsthilfe unterstützt die ausgebildete Heilpraktikerin Menschen darin, ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren und begleitet ihre Klient: innen auf ihrem Weg zurück in ein glückliches Leben. Weiterhin greift die Spezialistin für Verhaltenstherapie Mirena Schiller auf Methoden der systemischen Beratung zurück und bietet beispielsweise das freie systemische Aufstellen als Konfliktbewältigungsmethode an. Anhand des freien systemischen Aufstellens können Missverständnisse und Fehleinschätzungen aufgedeckt und für die Zukunft ausgeschlossen werden. Voraussetzung hierfür ist die Bereitschaft der Teilnehmenden, Emotionen zuzulassen, um Beziehungskonflikte zu lösen. Darüber hinaus ermöglicht Mirena Schiller, sich unter professioneller Anleitung mit dem eigenen Unterbewusstsein auseinanderzusetzen. Anhand von Hypnosetechniken und Chöd-Übungen können Ängste und Befürchtungen sichtbar gemacht werden und die Erkenntnisse können zur Selbstheilung führen. Die Wurzeln der Chöd-Praxis reichen bis ins 11. Jahrhundert zurück und werden noch heute erfolgsbringend als Konfliktbewältigungs-Strategie angewandt und haben das Ziel, die Selbstakzeptanz zu steigern. Den erfolgreichen Abschluss ihrer dreijährigen Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie in Reks am Westend absolvierte Schiller im Jahr 2015. Im März diesen Jahres machte sich die Spezialistin für Verhaltenstherapie Mirena Schiller, Jahrgang 1979, schließlich selbstständig. Ihre Mission: Menschen in Notlagen helfen, aus ihrem Leidenskreislauf auszubrechen, und Unterstützungsarbeit leisten. Termine mit einer Dauer von 30 oder 60 Minuten sind nach vorheriger telefonischer Vereinbarung unter 0175/60 29 545 möglich. Mehr Information, auch zum Themenkreis "Verhaltenstherapie Babelsberg ", erlangen Sie unter www.hpp-mirena-schiller.com

