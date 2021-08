WDR Westdeutscher Rundfunk

Neue COSMO Machiavelli Sessions mit Nura, Max Herre und Sugar MMFK

Die Macht der Worte trifft auf die Kraft eines ganzen Orchesters: Auch in den neuen COSMO Machiavelli Sessions präsentieren Künstler*innen aus der Hip-Hop-Szene neue Versionen ihrer Songs – diesmal zusammen mit der Robert-Schumann-Philharmonie vom Theater Chemnitz. Los geht es am 3. September.

Nach dem überragenden Erfolg der ersten Staffel der COSMO Machiavelli Sessions mit über 5 Millionen Aufrufen geht es nun in die zweite Runde – dieses Jahr in Kooperation mit dem Festival KOSMOS CHEMNITZ 2021.

Den Auftakt zur dreiteiligen Videoreihe macht die Berliner Rapperin Nura am 3.9. mit ihrem Track „Fair“. Darin stellt die Künstlerin die simple Frage nach der Gerechtigkeit und arbeitet die Doppelmoral der Gesellschaft heraus: “Warum stört dich das Kopftuch meiner Mama/warum verurteilst du mich, weil ich wenig anhab’”. Nura stellt Erfahrungen aus ihrem eigenen Leben neben die großen Fragen der Gegenwart. Sie prangert Rassismus an, Sexismus, Waffenexporte und Drogenpolitik.

Wie schon bei der ersten Ausgabe der COSMO Machiavelli Sessions setzt der australische Komponist Gordon Hamilton die starken Statements von Nura mit seinem klassischen Arrangement perfekt in Szene. Textzeilen wie „Warum ist es der Flüchtling, der dir Angst macht? Und nicht die Nazis im Landtag?“ wirken noch einmal intensiver, wenn sie von einem kleinen Einschub der deutschen Nationalhymne aufgefangen werden.

Unterschiedliche Perspektiven aufzuzeigen, ist das große Anliegen von COSMO und damit auch dem Team von Machiavelli. Normalerweise bringen sie in ihrem Podcast Politik mit Rap und Popkultur zusammen. Jetzt transportieren sie die antirassistischen Botschaften aus den Songs von Nura, Max Herre und Sugar MMFK in den Konzertsaal und machen sie so für ein Publikum zugänglich, das Hip-Hop normalerweise nicht erreicht. Zugleich überraschen sie die Fans von Hip-Hop und Rap mit der Kraft eines klassischen Arrangements.

Diese Botschaften sind auch für das Festival KOSMOS CHEMNITZ ganz zentral: KOSMOS CHEMNITZ ist aus dem #WirSindMehr-Konzert entstanden, das vor drei Jahren als Statement gegen rechts organisiert worden war. Die Veröffentlichung des ersten Videos der diesjährigen COSMO Machiavelli Sessions findet am 3.9.2021 statt, dem dritten Jahrestag des Konzertes.

Zu hören und zu sehen sind die COSMO Machiavelli Sessions auf dem YouTube-Kanal von KOSMOS CHEMNITZ, auf dem Instagram-Kanal von Machiavelli, im Radioprogramm von COSMO, auf cosmoradio.de und in der ARD Mediathek.

