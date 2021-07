WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR-BRINGS-Doku live im Kölner Open Air Kino

Köln (ots)

Rund 200 Menschen können am Donnerstag, 29. Juli 2021, noch nie zuvor veröffentlichtes Bildmaterial der Kölner Band BRINGS sehen: Anlässlich des 30. Jubiläums der Band verschenkt der WDR rund 200 Tickets zur Preview der WDR-Dokumentation 'Su lang mer noch am Lääve sin' im Kölner Open Air Kino am Rheinauhafen. In der Dokumentation begleitet der WDR die Band durch ihr ganz besonderes Jubiläumsjahr während der Corona-Pandemie und blickt zurück auf eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte – zwischen Höhenflügen und Abstürzen, Krisen und Neuanfängen. 30 Jahre, die BRINGS vom spärlichen Probenkeller auf die großen Bühnen gebracht haben. Ihre Hits, wie 'Superjeile Zick', 'Kölsche Jung' und viele mehr, kennen alle, die im Rheinland schon einmal Karneval gefeiert haben. BRINGS bringen zuverlässig jeden Saal und jedes Festzelt zum Kochen. 'Su lang mer noch am Lääve sin – 30 Jahre BRINGS' ist eine unterhaltsame Dokumentation voller Musik, berührender Geschichten und teils noch nie gezeigter Privataufnahmen aus dem Fundus der Band. Abgerundet wird die Preview durch eine Musikeinlage der Kölner Kultband. BRINGS spielt im Vorfeld der Ausstrahlung ausgewählte Songs für das Publikum vor Ort. Moderatorin Manuela Klein von der Lokalzeit Köln führt durch den Abend. Die Lokalzeit Köln verlost in der Sendung am Montag, 26. Juli 2021, 5 x 2 Tickets zur Veranstaltung. Zudem können Interessierte sich ab Montag, auf der Website des Sion Sommerkinos ein Ticket für die Vorstellung sichern: https://www.bay-cologne.de/ Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

