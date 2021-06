WDR Westdeutscher Rundfunk

"Türen auf mit der Maus" - Aufruf für WDR-Aktionstag am 3. Oktober gestartet

Köln (ots)

Nach einer einjährigen Pause ist es im Maus50-Jubiläumsjahr endlich wieder soweit: "Türen auf mit der Maus" heißt es am 3. Oktober 2021! Am bundesweiten WDR-Aktionstag können Kinder bereits zum zehnten Mal hinter Türen schauen, die normalerweise für sie verschlossen sind. Die Besonderheit: Es geht in diesem Jahr um das Thema Zukunft und eine digitale Umsetzung.

Unter dem Geburtstagsmotto "Hallo Zukunft #mitderMaus" will die Mitmachaktion "Türen auf mit der Maus 2021" Kindern Orte zeigen, wo verrückte Ideen, spannende Projekte und interessante Pläne für eine lebenswerte Zukunft entstehen. Alle, die in ihrem Arbeits- oder Lebensumfeld daran arbeiten, die Zukunft zu gestalten und die ihre Ideen vorstellen wollen, sind aufgerufen mitzumachen - egal ob mit einem großen Projekt oder einem ersten kleinen Schritt.

Interessierte Firmen, Behörden, Forschungszentren, Kultureinrichtungen oder Vereine können sich auf zwei Arten beteiligen: Ihre persönlichen Zukunftsideen können sie als Foto oder selbstgedrehtes Video auf der Aktionsseite "Hallo Zukunft #mitderMaus" auf maus50.de hochladen. Außerdem sind sie aufgerufen, selbst eine digitale Mitmachaktion für den 3. Oktober 2021 zu planen und sich damit anzumelden.

Am bundesweiten "Türen auf"-Aktionstag ist alles möglich, so lange Kinder bei der digitalen Mitmachaktion "Sachgeschichten live" erleben können. Ob Live-Stream, Online-Präsentation, Podcasts - der Fantasie, wie Kindern digital ein Blick hinter die Kulissen der Arbeitswelt von Erwachsenen gewährt wird, sind keine Grenzen gesetzt. Auch die Maus stellt dann spannende und originelle Projekte vor, bei denen es viel zu lernen, zu staunen und natürlich auch zu lachen gibt. Und vielleicht können am 3. Oktober ja sogar auch "echte" Türen aufgehen...

Alle Informationen zu "Türen auf mit der Maus", den Beteiligungsmöglichkeiten sowie das Anmeldeformular gibt es auf maus50.de.

Das neue Key Visual zur Mitmachaktion finden Sie unter ARD-Foto.de

Redaktion "Die Sendung mit der Maus": Brigitta Mühlenbeck, Manuela Kalupke, Matthias Körnich, Joachim Lachmuth, Heike Sistig, Hilla Stadtbäumer, Nils Wohlfarth

