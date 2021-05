WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR Programmdirektor zur RTL/ProSieben-Offensive: "Publikum profitiert von mehr Vielfalt"

Jörg Schönenborn, WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung, freut sich auf einen "sportlichen Wettbewerb" mit den Privatsendern im Bereich Information. Der WDR und die ARD seien bereits stark aufgestellt - im Linearen, aber zunehmend auch mit sehr erfolgreichen digitalen Informationsangeboten. Das Publikum und die demokratische Gesellschaft würden von mehr Vielfalt profitieren, sagt Schönenborn im Rahmen der digitalen re:publica.

"Wir haben in den letzten beiden Jahren in eine Info-Offensive im Netz investiert und sind mit unseren aktuellen Programmangeboten wie z. B. WDR aktuell und der Tagesschau im Netz weit vorn. So haben wir in den letzten Monaten viele Menschen neu für unsere digitalen Angebote gewinnen können, weil wir ein Anbieter bleiben wollen, der alle erreicht", sagt Jörg Schönenborn.

Als öffentlich-rechtlicher Anbieter sei es Kernaufgabe des WDR, Information für alle Menschen in Deutschland zu liefern - unabhängig von den Quoten. Jörg Schönenborn: "Wir bieten auch für kleine Zielgruppen etwas an, die für den Werbemarkt völlig irrelevant sind. Ein Beispiel: als die Flüchtlinge und Migranten 2015 kamen, haben wir mit WDRforyou im Netz etwas gestartet, das bis heute für Migranten und Geflüchtete das relevante Nachrichtenangebot in Deutschland ist. Damit kann kein Mensch einen Werbecent verdienen. Aber unsere Gesellschaft braucht das."

Unter dem Titel "Nachgefragt beim Deutschen Fernsehen: Qualitätsoffensive - Eintagsfliege oder Paradigmenwechsel?" spricht Moderatorin Salwa Houmsi mit Jörg Schönenborn, WDR-Programmdirektor, Daniel Rosemann, ProSieben/Sat.1-Senderchef und Stephan Schmitter, Geschäftsführer von RTL News. Das Panel läuft auf der MEDIA CONVENTION Berlin im Rahmen der digitalen re:publica am Donnerstag, 20. Mai ab 11:30 Uhr.

