Diversity Tag: WDR diskutiert über Vielfalt in der Fiktion

Zu Gast u.a.: Banafshe Hourmazdi und Nataly Kudiabor

Wie sieht vielfältiges fiktionales Erzählen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus? An welchen Stellschrauben muss gedreht werden, um Diversität auf möglichst vielen Ebenen auf den Bildschirm zu bringen und auch hinter den Kulissen zu gewährleisten? Und was wünscht sich eigentlich das Publikum in Sachen Vielfalt im Film?

Zu diesen und anderen Fragen lädt der Programmbereich Fiktion des WDR anlässlich des heutigen Diversity Tages Vertreter*innen unterschiedlicher Gewerke der Filmbranche zu einem Online-Talk ein. Die 90-minütige Veranstaltung startet um 19 Uhr. Live gestreamt wird über den WDR-Facebook-Kanal sowie über wdr.de/diversity. Auch die Zuschauer*innen können sich im Chat mit ihren Fragen und Anregungen beteiligen oder vorab an diversitytag@wdr.de schreiben.

Es diskutieren Alexander Bickel (Programmbereichsleiter Fiktion, WDR), Nataly Kudiabor (Produzentin UFA Fiction), Christian Lex (Drehbuchautor und Mitglied des Verbandes deutscher Drehbuchautoren), Kerstin Polte (Filmemacherin und Teil des feministischen Filmemacherinnen-Kollektivs r.O.K.S) sowie die Schauspielerin Banafshe Hourmazdi. Die Moderation hat Schauspieler Jochen Schropp.

