Radio mal anders: Aus 1LIVE wird 1LOBRECHT, 1LUKE und 1KEBEKUS

Drei der erfolgreichsten Comedians Deutschland übernehmen im Februar an drei Tagen das Kommando über das 1LIVE Programm. Felix Lobrecht, Luke Mockridge und Carolin Kebekus senden live am 12.2., 19.2. und am 26.2. zusammen mit dem 1LIVE Team ihr ganz persönliches Radioprogramm für den Sektor.

Wer die drei Comedy-Stars kennt, weiß: Alles kann passieren, wenn sie die Herrschaft über Deutschlands größtes, junges Radioprogramm übernehmen. "Wir bringen unsere Musik mit, quatschen mit euch über unsere Themen und das Wichtigste - die Bühnen sind zu - wir haben Bock, und ich übernehme meinen Lieblingsradiosender!", freut sich Luke Mockridge auf seinen eintägigen Einsatz als "Boss" von 1LIVE.

Seit vielen Jahren gibt es zwischen 1LIVE und den drei Comedians, die alle ihre Wurzeln im Sektor haben, eine tiefe Verbundenheit. Mit zahlreichen Shows, diversen Bühnenformaten, Radioserien oder Youtube-Projekten haben Felix Lobrecht, Luke Mockridge und Carolin Kebekus gemeinsam mit 1LIVE Erfolge gefeiert. Allen wurde in den vergangenen Jahren die 1LIVE Krone für die beste Comedy verliehen, und Luke Mockridge war sogar zusammen mit 1LIVE für den Deutschen Radiopreis nominiert.

