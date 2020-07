WDR Westdeutscher Rundfunk

Drehstart für Dortmunder "Tatort - Heile Welt"

Stefanie Reinsperger wird "Tatort"-Kommissarin

Köln (ots)

In dieser Woche (7.7.2020) starteten die Dreharbeiten zu "Heile Welt", dem neuen "Tatort" aus Dortmund. Neu im Team ist Stefanie Reinsperger. In ihrer Rolle als Hauptkommissarin Rosa Herzog ermittelt sie künftig an der Seite von Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch (Anna Schudt) und Jan Pawlak (Rick Okon). Stefanie Reinsperger: "Ich bin dankbar für diese Chance und Gelegenheit, genau in dieses Team dazuzukommen. Und ich freue mich irrsinnig auf Anna Schudt, Jörg Hartmann und Rick Okon. Es ist für mich eine ganz große Ehre, mit diesen Kollegen zusammenarbeiten zu dürfen." Der Fall: Nach einem Brand im Keller des Gerberzentrums, einer Hochhaus-Siedlung in Dortmund, wird die verkohlte Leiche einer jungen Frau gefunden. Die Neue in der Dortmunder Mordkommission, Rosa Herzog, erkennt schnell, dass das Opfer erschlagen wurde. Auch finden sich Hinweise auf eine versuchte Vergewaltigung. Bei den Ermittlungen wird das Team mit Rassismus, Polizeigewalt und Fake News konfrontiert. Als Rechtsmedizinerin Greta Leitner wieder dabei ist Sybille Schedwill. In weiteren Rollen zu sehen sind: Tilman Strauß, Jürg Plüss, Jaëla Probst, Franz Pätzold, Ferhat Keskin, Shadi Eck u.v.a. Das Buch zu "Heile Welt" stammt von Jürgen Werner. Regie führt Sebastian Ko, die Bildgestaltung übernimmt Philipp Kirsamer. Der "Tatort - Heile Welt" ist eine Produktion von Bavaria Fiction (Niederlassung Köln, Produzentin: Lucia Staubach) im Auftrag des WDR (Redaktion: Frank Tönsmann) für Das Erste. Der Sendetermin ist für 2021 geplant. Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

