Auszeichnung für Prof. Karl Karst: Landesmusikrat NRW ehrt den langjährigen WDR 3-Programmchef

Köln (ots)

Prof. Karl Karst, langjähriger Programmchef des Kulturradios WDR 3, erhält am morgigen Samstag (25.1.2020) die Ehrenauszeichnung des Landesmusikrats NRW für besondere Verdienste um das Musikleben in Nordrhein-Westfalen, die "Silberne Stimmgabel". Die Auszeichnung wird im Rahmen einer Veranstaltung in Köln verliehen. Das Präsidium des Landesmusikrats NRW würdigt damit Prof. Karl Karsts Einsatz für die Musik und Kultur im Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und das von ihm geschaffene einzigartige Modell der WDR 3-Kulturpartner. Oliver Keymis, Vizepräsident des Landtags NRW und Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien des Landtags NRW, hält die Laudatio auf den Preisträger. Das Musikprogramm gestaltet das von WDR 3 geförderte Landesensemble für Neue Musik, die MusikFabrik NRW.

