WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR 3 mit Programmschwerpunkt zur Auschwitz-Befreiung vor 75 Jahren: Hörspiel "Monster" und Gedenkkonzert

Köln (ots)

Am 27. Januar 2020 jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum 75. Mal. Das Kulturradio WDR 3 nähert sich dem Thema mit seinem neuen Hörspiel "Monster" aus der israelischer Gegenwartsperspektive: "Der Autor Yishai Sarid beeindruckt in seinem Text durch ungewöhnliche Blickwinkel auf Holocaust und Erinnerungskultur. Unser WDR Hörspiel basiert auf Sarids Roman und lädt unser Publikum ein, sich von diesem 'Monster' herausfordern zu lassen und gewohnte Denkmuster zu hinterfragen", so WDR-Hörspieldramaturgin Christina Hänsel. Das vierteilige WDR 3 Hörspiel "Monster" stellt einen namenlosen, israelischen Ich-Erzähler in den Mittelpunkt. Als Tourguide führt er Gruppen durch Auschwitz. Er ist Fachmann für die Erinnerung an den Holocaust. Sein Wissen über die Vernichtung versucht er weiterzugeben, doch die Erinnerung holt in immer wieder ein. Gedenkkonzert und Lesung Das Kulturradio WDR 3 veranstaltet außerdem am Montag, 27.1.2020 um 20 Uhr ein Gedenkkonzert im WDR Funkhaus Köln am Wallrafplatz. Die Kölner Akademie und Solisten führen Werke der ermordeten jüdischen Komponisten Viktor Ullmann, Gideon Klein und Pavel Haas auf. Eintrittskarten gibt es für 10 Euro (ermäßigt 5 Euro) plus VVK-Gebühr bei KölnTicket. WDR 3 sendet das Konzert live um 20.04 Uhr. WDR 3 sendet zudem die Lesung von Primo Levis Buch "Ist das ein Mensch?", in dem er von seiner Haft im Konzentrationslager Auschwitz erzählt (WDR 3, Montag-Freitag, 14.45 Uhr und Samstag, 1.2.2020, 16.04 Uhr; sowie als Audio-Stream über wdr3.de). Auch das Zeitzeichen widmet sich der Befreiung von Auschwitz durch die sowjetischen Truppen (WDR 3, Montag, 27.1.2020, 17.45 Uhr; Podcast über wdr3.de). Das Hörspiel "Monster" steht ab sofort im Vorführraum der WDR Presselounge bereit (presse.wdr.de). WDR Hörspiel-Download: Vom 27.1.2020 bis 30.1.2021 im WDR Hörspielspeicher: www.hoerspiel.wdr.de WDR 3 Sendedaten Hörspiel: Montag, 27.1.2020, 19.04 Uhr, WDR 3 Hörspiel, Teil 1 Dienstag, 28.1.2020, 19.04 Uhr, WDR 3 Hörspiel, Teil 2 Mittwoch, 29.1.2020, 19.04 Uhr, WDR 3 Hörspiel, Teil 3 Donnerstag, 30.1.2020, 19.04 Uhr, WDR 3 Hörspiel, Teil 4 Die WDR 3 Sendungen, Downloads und die Veranstaltungsinfos zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus finden Sie unter www.wdr3.de. Weitere Information auch am WDR Hörertelefon unter 0221-56789 333. Fotos unter ARD-Foto.de

Pressekontakt:

Westdeutscher Rundfunk

Kommunikation

Telefon 0221 220 7100

wdrpressedesk@wdr.de



Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge presse.wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell