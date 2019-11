WDR Westdeutscher Rundfunk

Daniel Danger: Der gefährlichste Radioreporter Deutschlands 2020 erstmals auf Tour im 1LIVE Sektor

Köln (ots)

Er verkleidete sich als Schaf im Wolfsgehege, saß im Unterhemd im 5-Sterne-Restaurant, klaute Ex-NRW-Innenminister Ralf Jäger das Handy, wollte mit der Kampagne #dangerfürdeutschland als dritter Torwart zur WM und hielt als Fake-Professor eine Vorlesung vor 200 Student*innen. Daniel Danger geht dahin, wo es weh tut. 2020 geht Danger-Erfinder Daniel Schlipf erstmalig mit einer eigenen Show auf Tour durch den 1LIVE Sektor. Karten für "1LIVE Daniel Danger & Friends!" in Rietberg, Rheine, Bonn, Düsseldorf, Duisburg und Oberhausen sind ab sofort erhältlich. Was das Publikum erwartet? 100 Prozent Danger, ein Talk mit prominenten Gästen wie Bülent Ceylan, Querbeat, 257ers, Markus Krebs und Fußballweltmeister Christoph Kramer. Zudem werden die Zuschauer*innen vor Ort interaktiv in die Show mit einbezogen, Überraschungen inklusive. Die Bühnenshow startet am 28. April 2020. Die Show-Termine im Überblick: Dienstag, 28.04. Cultura Rietberg Mittwoch, 29.04. Stadthalle Rheine Montag, 11.05. Pantheon Bonn Dienstag, 12.05. Savoy Theater Düsseldorf Montag, 18.05. Steinhof Huckingen Duisburg Dienstag, 19.05. Ebertbad Oberhausen Weitere Infos auf www.1live.de Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

