Drehstart für WDR/ARD-Fernsehfilm "Verunsichert - Alles Gute für Ihre Zukunft" (AT)

In Köln haben die Dreharbeiten für den WDR-Film "Verunsichert - Alles Gute für Ihre Zukunft" (AT) begonnen. Unter der Regie von Jörg Lühdorff spielt Henny Reents als Anwältin Franziska Schlüter die Hauptrolle in dem David-gegen-Goliath-Stoff "Alles Gute für Ihre Zukunft". Das aufrüttelnde Drama über das deutsche Versicherungswesen beruht auf einer wahren Geschichte. Franziska Schlüter arbeitet als Justiziarin für die Kölner Versicherung Aescuria. Ihr Job ist es, Invaliden und Kranken systematisch Leistungen zu verweigern. Als die Französin Amaury Leblanc (Charlotte Krenz) in der Schadensabteilung der Versicherung auftaucht und Franziska und dem Hinhalte-Gebaren der Aescuria die Schuld am Tod ihres an Multipler Sklerose erkrankten Mannes gibt, kommt die Justiziarin ins Zweifeln. Auch die Geschichte der Familie Strelau berührt Franziska. Seit einem Arbeitsunfall sitzt Robert Strelau (Simon Böer) im Rollstuhl, doch die Aescuria verweigert ihm schon seit Jahren die Auszahlung seiner Versicherung, weil ein Zusammenhang zwischen Unfall und Krankheit nicht zweifelsfrei festzustellen sei. Franziska Schlüter entscheidet sich deshalb für einen radikalen Schritt. Sie will sich als Anwältin selbständig machen, um Betroffene wie die Familie Strelau gegen die übermächtigen Versicherungskonzerne zu vertreten. Aber Franziska verfügt weder über große finanzielle Mittel noch über ausreichend Berufserfahrung, um sich in eine Kanzlei "einkaufen" zu können. Schließlich kann sie einen Raum in der heruntergekommenen An-waltskanzlei des alkoholkranken Anwalts Sachtler (Martin Brambach) und seines türkischen Assistenten Denzihan(Serkan Kaya)anmieten, unter der Voraussetzung, dass sie diverse zwielichtige Strafgerichtsfälle des Kollegen mit übernimmt. Mutig kämpft sie gegen alle Widerstände an und bietet den Strelaus an, ihren Fall zunächst pro bono zu übernehmen. Produziert wird der Fernsehfilm "Verunsichert - Alles Gute für Ihre Zukunft" von Zeitsprung Pictures (Produzenten: Michael Souvignier, Till Derenbach, Producerin: Katrin Kuhn) mit dem WDR. Die Redaktion liegt bei Elke Kimmlinger. Gedreht wird bis Mitte Dezember in Köln. Der Sendetermin im Ersten ist voraussichtlich 2021. Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

