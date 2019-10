WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR Big Band und Funkhausorchester treffen hawaiianische Ukulele: Becca Stevens in der Kölner Philharmonie

Köln (ots)

Ob hawaiianische Ukulele oder Charango aus der süd¬amerikanischen Andenregion: Wo andere Musikerinnen und Musiker auf Gitarre oder E-Bass unterwegs sind, da bevorzugt Becca Stevens deren wesentlich kleinere Geschwister. Am 6. Oktober um 20 Uhr ist die 35-jährige US-Amerikanerin in der Kölner Philharmonie mit ihrer höchst persönlichen Stilmischung aus Folk, Jazz, Rhythm & Blues und Indie-Rock zu erleben. Dass man den spezifischen Sound der Becca Stevens nun erstmals in einem großorchestralen Gewand hören kann, ist der Zusammenarbeit mit dem WDR Funkhausorchester sowie der WDR Big Band und deren Composer in Residence, Vince Mendoza, zu verdanken. Bei dem Konzert werden auch neue Songs zu hören sein, die noch nie zuvor live aufgeführt wurden. Sonntag, 6.10.2019, 20.00 Uhr, Philharmonie Köln. Karten über Köln Ticket oder direkt über die Seite der Philharmonie. Das Konzert wird auf wdrbigband.de im Video-Livestream übertragen. Sendetermin bei WDR 3: Samstag, 19.10.2019, 20.04 Uhr Ab dem 20. Oktober 2019 ist das Konzert auch im WDR 3 Konzertplayer auf wdr3.de zu hören.

