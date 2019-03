GOLDENE KAMERA 2019: Greta Thunberg wird mit dem Sonderpreis Klimaschutz ausgezeichnet

GOLDENE KAMERA

Im August 2018 stand ein damals 15-jähriges Mädchen erstmals mit einem selbstgeschriebenen Pappschild vor dem Stockholmer Reichstag - 'Skolstrejk För Klimatet' stand darauf geschrieben. Mit diesem Schild steht Greta Thunberg (16) seitdem jeden Freitag dort und schwänzt dafür die Schule. International für Aufsehen sorgte sie dann im Dezember vergangenen Jahres: In einer dreiminütigen Rede kritisierte sie bei der UN-Klimakonferenz in Kattowitz die anwesenden Politiker und warf ihnen vor, nicht erwachsen genug zu sein, "um die Wahrheit zu sagen". Gleichzeitig ermutigte sie Schüler auf der ganzen Welt, ihrer Idee zu folgen und freitags die Schule zu schwänzen, um stattdessen für den Klimaschutz zu protestieren. Die weltweite Bewegung "Fridays for Future" war geboren.

"Greta Thunberg avancierte innerhalb kürzester Zeit als Klima-Aktivistin zur Ikone einer neuen Jugend- und Protestbewegung. Jeden Freitag gehen inzwischen weltweit Hunderttausende Schüler und Studenten auf die Straße, um Politiker zum Handeln zu bewegen", so die Redaktion der GOLDENEN KAMERA. "Für Greta Thunberg gibt es kein vielleicht oder irgendwann, sondern nur ein JETZT. Sie zeigt, dass eine einzelne Stimme Gehör finden und etwas bewirken kann. Hartnäckig und bestimmt stellt sie ihre Forderungen in Bezug auf den Klimaschutz. Ihre Worte finden dabei rasante Verbreitung in den sozialen und klassischen Medien, ihre Mission täglich neue Unterstützer."

Gerade erst wurde Thunberg von zwei Zeitungen ihrer schwedischen Heimat zur "Frau des Jahres" gekürt. Am vergangenen Freitag gingen junge Menschen in über 120 Ländern der Erde bei dem bislang größten Streik in der Geschichte der noch jungen Organisation auf die Straße. Allein in Deutschland wurde in rund 200 Orten demonstriert.

Greta Thunberg wird den Preis persönlich in Berlin entgegennehmen.

Die von Steven Gätjen moderierte Verleihung der GOLDENEN KAMERA findet am 30. März 2019 in Berlin statt und wird ab 20.15 Uhr live im ZDF übertragen.

