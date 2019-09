WDR Westdeutscher Rundfunk

Ist denn schon wieder Karneval?

Karten für "11.11. - Sing mit Köln!" ab sofort verfügbar

Köln (ots)

Auch in diesem Jahr wird der WDR wieder das Treffen des Who-is-who der musikalischen Karnevalsgrößen aufzeichnen: Bei "11.11. - Sing mit Köln!" stellen im Kölner Palladium unter anderem die Höhner, die Bläck Fööss, die Paveier, Brings, Cat Ballou, Kasalla und viele mehr ihre neuen Karnevalshits der Session 2019/20 vor. Wie immer darf im Saal und zu Hause kräftig mitgesungen werden, und die Texte für das kölsche Mitsingkonzert gibt's wieder auf einer großen LED-Leinwand im Saal! Präsentiert wird das gut dreistündige Konzert in diesem Jahr von Guido Cantz. "Ich freue mich, dass ich in diesem Jahr für den WDR die Session einläuten kann und auch beim Höhepunkt der jecken Tage, dem Kölner Rosenmontagszug, wieder dabei bin", so der Moderator aus Köln-Porz. "11.11. - Sing mit Köln!" wird natürlich am Tag der Sessionseröffnung im WDR Fernsehen und der WDR Mediathek zu sehen sein.

