WDR Westdeutscher Rundfunk

"Unser Wasser": WDR macht Themenschwerpunkt zur wichtigsten Lebensquelle

Köln (ots)

Ein Leben ohne Wasser ist unmöglich: Wie selbstverständlich kommt es aus der Leitung. Doch was passiert, wenn es - selbst in Deutschland - einmal knapp wird? Und wie beeinflusst der Rhein das Leben der Menschen, die an seinen Ufern wohnen?

Der WDR widmet dem wichtigen Thema Wasser eine ganze Woche - vom 1. bis 7. September im Fernsehen, Hörfunk und Online. Dokumentationen im WDR Fernsehen blicken auf ein Leben mit viel und wenig Wasser in NRW. "Quarks" und das WDR Magazin "Hier und Heute" gehen der Wasserqualität in den Flüssen und Leitungen auf den Grund. Die WDR Lokalzeiten zeigen darüber hinaus, wie das Thema Wasser die Menschen in den NRW-Regionen bewegt - vom kleinen Brunnen im eignen Garten im Bergischen bis hin zum großen Wirtschaftsfaktor Wasser im Ruhrgebiet. Unter www.unserwasser.wdr.de gibt es zudem nützliche Tipps zum alltäglichen Wassergebrauch.

Emotionale und skurrile Geschichten rund um den Rhein erzählt die Dokumentation "Unsere Flüsse - Der Rhein" (1. September, 13 Uhr, WDR Fernsehen). Sie zeigt Menschen zwischen Koblenz und Nimwegen, die mit großer Tatkraft Erstaunliches am Rande des Flusses zustande bringen. "Unterwegs im Westen" fragt am 2. September um 22.10 Uhr: Wird unser Wasser knapp? - und erklärt, welche Folgen extreme Dürrezeiten für die Menschen in NRW haben und wie sich die Bauern der Region auf den Klimawandel einstellen müssen.

Das WDR Wissenschaftsmagazin "Quarks" (3. September, 21.15 Uhr) beschäftigt sich in der Folge "Der totgeglaubte Fluss - Wie gut ist das Rhein-Wasser heute?" mit Medikamentenrückständen, Düngemittel und Mikroplastik im Wasser des längsten Flusses Deutschlands. Denn nicht nur die Fische sind auf sauberes Rheinwasser angewiesen, sondern auch die Millionen von Menschen, die in der Nähe des Flusses leben. Schließlich wird ein großer Teil ihres Trinkwassers aus versickertem Rheinwasser gewonnen. Auch bei "Quarks" auf WDR 5 geht es um Schadstoffe und Mikroplastik im Rhein. Hörerinnen und Hörer können darüber am 3. September ab 15.04 Uhr mit Tabea Stötter von der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) diskutieren.

Alle Sendungen des Programmschwerpunkts "Unser Wasser" im Überblick. WDR Fernsehen: 01.09., 13.00 Uhr: Unsere Flüsse - Der Rhein

02.09., 22.10 Uhr: Wird unser Wasser knapp? Unterwegs im Westen

03.09., 20.15 Uhr: WDR aktuell - Unser Wasser

03.09., 20.30 Uhr: Abenteuer Erde: Unbekannte Tiefen - Von den Alpen zum Rhein

03.09., 21.15 Uhr: Quarks: Der totgeglaubte Fluss - Wie gut ist das Rhein-Wasser heute?

07.09., 19.30 Uhr: Lokalzeit am Samstag: Wie Burscheid das Grundwasser "anzapft"

Das Thema "Wasser" im weiteren Programm: Während der ganzen Themenwoche in den WDR Lokalzeiten (Mo-Fr., 19.30 Uhr) sowie bei "Hier und Heute" (Mo-Fr.,16.15 Uhr)

WDR 5, Quarks:

03.09., 15.04 - 17.00 Uhr Beitrag und Call-In-Sendung: Wie gut werden die Gewässer in NRW heute überwacht? Gespräch mit Tabea Stötter von der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR)

Außerdem: Beiträge im aktuellen Tagsesprogramm bei WDR COSMO

WDR Online unter: www.unserwasser.wdr.de

Pressekontakt:

Kathrin Hof

WDR Kommunikation

Tel. 0221 220 7100

kathrin.hof@wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell