Wolfgang Schäuble spricht über "Schicksal" Premiere für neues Konzertformat "Musik im Dialog" des WDR Sinfonieorchesters mit Beethoven

Köln (ots) - Prominente Gäste aus Kultur, Politik, Wirtschaft oder Sport treffen auf Werke des klassischen Konzertkanons: Das ist die Idee der neuen Reihe "Musik im Dialog" des WDR Sinfonieorchesters in Kooperation mit WDR 5. Den Auftakt macht am 29. September 2018 Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Sein Vortrag zum Thema "Schicksal" tritt in Dialog mit Beethovens Sinfonie Nr. 5, der sogenannten Schicksalssinfonie, und der Egmont-Ouvertüre. Am Pult des WDR Sinfonieorchesters in der Kölner Philharmonie steht der international renommierte Dirigent Marek Janowski, durch den Abend führt WDR 5-Moderator Uwe Schulz.

In der Saison 2018/19 wird es zunächst zwei Ausgaben von "Musik im Dialog" geben. Strafverteidiger und Bestseller-Autor Ferdinand von Schirach konfrontiert am 13. April 2019 seine Gedanken zum Thema "Dichtung und Wahrheit" mit Béla Bartóks "Herzog Blaubarts Burg".

Siegwald Bütow, Manager des WDR Sinfonieorchesters: "Mit dieser Reihe reagieren wir auf die Neugierde und Offenheit des heutigen Kulturpublikums und erweitern unser vielfältiges Programm um ein weiteres qualitativ hochwertiges Angebot. Das WDR Sinfonieorchester bleibt so seiner Vorreiterrolle treu, neue, innovative Konzertformate zu entwickeln."

WDR Sinfonieorchester, Marek Janowski, Wolfgang Schäuble: Samstag 29. September | Kölner Philharmonie | Veranstaltungsbeginn 20.00 Uhr | Einführung 19.00 Uhr

Live-Übertragung auf WDR 5 und WDR 3 ab 20.04 Uhr

Videostream unter https://www1.wdr.de/orchester-und-chor/sinfonieorchester/konzerte/schaeuble-und-beethoven-102.html

Fotos von Dr. Wolfgang Schäuble und Marek Janowski sind unter ard-foto.de abrufbar.

Weitere Konzertreihen des WDR Sinfonieorchesters: Äußerst erfolgreich sind die 2012 eingeführten "Happy Hour"-Konzerte in Köln, Essen oder Dortmund, die jeweils um 19 Uhr beginnen und rund eine Stunde dauern. WDR 2-Moderatoren führen dabei durch das Konzert. Seit zwei Spielzeiten gibt es "Klassik mit Kölsch", bei dem Musiker des WDR Sinfonieorchesters, moderiert von Daniel Finkernagel, in ungezwungener Runde im Funkhaus-Café von sich persönlich und ihrer Arbeit als Orchestermusiker erzählen und musizieren. "dementia + art"-Konzerte, die in diesem Herbst zum 25. Mal stattfinden, richten sich speziell an Demenzkranke und deren Angehörige. Einen umjubelten Einstand gab die Maus im vergangenen Herbst beim WDR Sinfonieorchester: In den "Konzerten mit der Maus" geht Johannes Büchs, der beliebte Moderator aus der "Sendung mit der Maus", gemeinsam mit der Maus ins Konzert.

Pressekontakt:

Barbara Feiereis, WDR Presse und Information, Tel. 0221 2207122,

barbara.feiereis@wdr.de



for artists, Maren Borchers und Silke Ufer, Tel. 030 644 752-40, 030

644 752-45

maren.borchers@forartists.de, silke.ufer@forartists.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell