Ausschreibung des Deutschen Hörbuchpreises 2019

Der Westdeutsche Rundfunk und seine Partner im Verein Deutscher Hörbuchpreis schreiben zum siebzehnten Mal die renommierte Auszeichnung aus. Hörbuchverlage und -produzenten sowie Rundfunkanstalten sind zur Teilnahme eingeladen und können ihre Neuerscheinungen des laufenden Jahres bis zum 19. Oktober 2018 einreichen. In einem zweistufigen Juryverfahren werden die jeweils drei Nominierungen und die Preisträger in sechs Kategorien ermittelt. Die Veröffentlichung der Nominierten ist für die erste Januarhälfte geplant, die Preisträger werden im Februar 2019 bekannt gegeben. Im Rahmen des Deutschen Hörbuchpreises 2019 wird auch erstmals die Kategorie "Bester Podcast" ausgezeichnet. Mit der festlichen Verleihung des Deutschen Hörbuchpreises im Kölner WDR-Funkhaus beginnt am Dienstag, 19. März 2019 das internationale Literaturfest lit.COLOGNE. Moderator und Comedian Klaus-Jürgen Deuser führt durch den Abend, die musikalische Leitung haben Tom Gaebel & His Orchestra. Gemeinsam mit dem Deutschen Hörbuchpreis wird zum zweiten Mal der WDR Publikumspreis verliehen, über dessen Gewinner/-in online abgestimmt wird. Dieser Preis orientiert sich allein an den Vorlieben des WDR-Publikums und nicht an Verkaufscharts oder einer Jurybewertung. Wer Marc-Uwe Kling als Preisträger nachfolgt, wird erst während der Verleihung bekannt gegeben. Die Anmeldung zum Deutschen Hörbuchpreis ist möglich auf der Website www.deutscher-hoerbuchpreis.de und mit der Zusendung von 10 Belegexemplaren pro Titel. Außerdem gibt die Website genauere Auskünfte zum Preis, zu den Jurys, den Kategorien und den Teilnahmebedingungen.

