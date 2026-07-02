TARGOBANK AG

TARGOBANK und OLB bündeln Kompetenzen und starten gemeinsames Baufinanzierungsangebot

Düsseldorf/Oldenburg (ots)

Vertrieb der privaten OLB-Baufinanzierung über TARGOBANK Netzwerk

Beratungszentren deutschlandweit

Der Zusammenschluss von TARGOBANK und OLB unter der gemeinsamen Holding TARGO Deutschland GmbH macht es möglich: Kundinnen und Kunden der TARGOBANK sowie Baufinanzierungsinteressierte können nun über die TARGOBANK eine umfassende Beratung zur privaten Baufinanzierung in Anspruch nehmen und auf dieser Basis ein passendes Angebot aus einer Hand vermittelt bekommen.

Damit ist der Startschuss für den Eintritt der TARGOBANK in das Baufinanzierungsgeschäft gefallen. Zur Umsetzung wird von der OLB das bewährte Baufinanzierungsprodukt mit den dazu bestehenden Prozessen genutzt, während die TARGOBANK die Beratung ihrer Kundinnen und Kunden sowie die anschließende Vermittlung an die OLB übernimmt. Der Abschluss und die Darlehensvergabe erfolgen über die OLB.

"Ein Erfolg der Gruppe"

"Das gemeinsame Angebot von TARGOBANK und OLB in der Baufinanzierung ist ein schöner Erfolg der Gruppe und ein großes Ergebnis unseres 180-Tage-Plans. Hiervon werden unsere Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland profitieren", sagt Isabelle Chevelard, CEO der TARGO Deutschland GmbH: "Die beteiligten Teams der TARGOBANK und der OLB haben hervorragend zusammengearbeitet, um diesen wichtigen Schritt zu realisieren."

"Der Vertrieb unserer privaten Baufinanzierung über die Kanäle der TARGOBANK stellt eine strategische Zusammenarbeit dar, die sowohl die Reichweite als auch die Marktpräsenz der OLB-Produkte erweitern wird. Darüber hinaus sehen wir hierin eine sehr attraktive Möglichkeit, weiteres profitables Geschäft zu generieren und gemeinsam in der Gruppe zu wachsen", sagt Christophe Jéhan, CEO der OLB und Mitglied der Geschäftsführung der TARGO Deutschland GmbH.

Beratungszentren in ganz Deutschland

Das Bestandsvolumen der privaten Baufinanzierungen belief sich in der OLB per 31. Dezember 2025 auf 11,5 Milliarden Euro. Das OLB-eigene Angebot der Baufinanzierung über die bundesweiten OLB-Filialen, das Plattformgeschäft mit Vermittlern und über die Kooperation mit der Plattform Tulp Hypotheken in den Niederlanden sowie die digitale Kundenberatung bleibt unverändert bestehen.

In Beratungszentren in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hamburg, Berlin und Sachsen stehen ab sofort Baufinanzierungsspezialisten vor Ort oder mit telefonischer Beratung für ihre Region zur Verfügung. Perspektivisch ist der Ausbau weiterer Standorte geplant.

TARGO Deutschland GmbH kooperiert mit Hypoport-Tochter Europace

Als Beratungstool und technische Schnittstelle zwischen TARGOBANK und OLB fungiert die Plattform-Lösung der Europace AG. Mit dem Berliner Fintech, das nach eigenen Angaben Deutschlands größte Transaktionsplattform für Immobilienfinanzierungen und Bausparprodukte darstellt, hat die TARGO Deutschland GmbH eine Kooperation vereinbart. "TARGOBANK und OLB bieten mit diesem Zusammenschluss, was die Baufinanzierung heute braucht: Persönliche Beratung zu starken Finanzierungsprodukten, realisiert mit marktführender Technologie", so Stefan Münter, Vorstand und Co-CEO von Europace.

Nachdem seit 1. Januar 2026 bereits die Versicherungsangebote von ACM Deutschland, der deutschen Tochtergesellschaft der Assurances du Crédit Mutuel (ACM), über das TARGOBANK-Netzwerk vermarktet werden, bildet die Erweiterung des Beratungsportfolios um private Baufinanzierungen eine weitere Säule im Universalbankangebot der TARGOBANK.

Über TARGOBANK

Die TARGOBANK ist Teil der TARGO Deutschland GmbH und verfügt über knapp 100 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut rund 4 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.

Das Angebot für Privatkund*innen umfasst Konten und Karten, Kredite, Angebote zur Geld- und Vermögensanlage sowie Versicherungen (über die ACM Deutschland). Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen das Geschäftsmodell, darunter eine Autobank. Über Corporate Banking bietet die TARGOBANK Unternehmens- und Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand sowie Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung.

Um nah an ihren Kund*innen zu sein, betreibt die TARGOBANK rund 340 Standorte in mehr als 250 Städten in Deutschland Standorte und ist online sowie telefonisch 24/7 erreichbar.

Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.700 Mitarbeiter*innen. Davon sind rund 3.000 in Duisburg beschäftigt, wo das Kundencenter und die IT angesiedelt sind. Hinzu kommen Büros in Mainz (Factoring) und Frankfurt (TARGOBANK Corporate Banking).

Die TARGO Deutschland GmbH ist eine Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas.

Mehr Informationen auf www.targobank.de

Über die OLB

Die OLB ist eine Universalbank mit bundesweiter Präsenz in Deutschland und mehr als 150-jähriger Geschichte in Nordwestdeutschland. Unter den Marken OLB und Bankhaus Neelmeyer betreut sie persönlich und über digitale Kanäle rund eine Million Kundinnen und Kunden in den zwei strategischen Geschäftsfeldern Private & Business Customers sowie Corporates & Diversified Lending. Das Institut verfügt über ein Netz von bundesweit 80 Filialen und beschäftigt rund 1.700 Mitarbeitende.

Mit einer Bilanzsumme von über 30 Mrd. Euro wurde die OLB Anfang 2025 zu einem bedeutenden Finanzinstitut und wird seither direkt von der Europäischen Zentralbank beaufsichtigt. Seit Januar 2026 gehört die OLB zur TARGO Deutschland GmbH und ist damit Teil der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Bankengruppen Europas.

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