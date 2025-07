TARGOBANK AG

TARGOBANK erneut als "Best Recruiter" ausgezeichnet

Düsseldorf (ots)

Siegel honoriert Maßnahmen zur Personalgewinnung

Bank setzt auf schlanken Bewerbungsprozess und Online-Präsenz

TARGOBANK stellt weiter ein: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Einheiten der Bank gesucht

Die TARGOBANK ist am 10. Juli im Rahmen der "Best Recruiters"-Studie für ihre Maßnahmen zur Personalgewinnung ausgezeichnet worden. Innerhalb der 433 vertretenen Arbeitgeber Deutschlands hat das Institut mit Sitz in Düsseldorf es auf Gesamtplatz 41 geschafft. Innerhalb der Bankenbranche belegt das Institut wie in den Vorjahren erneut Platz 1.

TARGOBANK HR-Chef Alexander Bohrer sagt: "Zufriedenheit im Job fängt beim Erstkontakt an. Wir richten unser Recruiting deshalb konsequent an den Bedürfnissen der Bewerberinnen und Bewerber aus. Die Auszeichnung als Best Recruiter ist für uns eine schöne Bestätigung unserer Arbeit. Besonders stolz sind wir, dass wir wie in den Vorjahren Platz 1 in der Branche belegen."

Unbürokratische und schnelle Bewerbungsprozesse

Die TARGOBANK setzt im Recruiting unter anderem auf niedrigschwellige Angebote zur Kontaktaufnahme und einen umfassenden Social Media-Auftritt. Zudem hat sie unbürokratische und schnelle Bewerbungsprozesse etabliert: Umfangreiche Bewerbungsmappen sind nicht nötig, ein aussagekräftiger Lebenslauf reicht aus, da man möglichst schnell ins persönliche Gespräch kommen will. "Der persönliche Kontakt und die praktische Zusammenarbeit sind uns wichtiger als Dokumente", sagt Bohrer. In der Praxis sei der Bank deshalb wichtig: "Klartext reden, Motivation vorleben, auf Augenhöhe kommunizieren - das steht nicht nur in unseren Führungsleitlinien, es ist auch täglich erlebbar."

Die jährliche "Best Recruiters"-Studie beleuchtet die Recruiting-Qualität von 1.400 Arbeitgebern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. Im Fokus stehen dabei die Online-Recruiting-Präsenz, Online-Stellenanzeigen und der Umgang mit bzw. das Feedback von Bewerberinnen und Bewerbern.

Freie Stellen in allen Bereichen der Bank

Die TARGOBANK wächst weiter und stellt in allen Bereichen weitere Führungskräfte, Mitarbeiter*innen und Auszubildende ein. Zusätzlich zu einer klassischen Ausbildung bietet das Unternehmen duale Studiengänge an. Branchenfremde mit Berufserfahrung haben die Möglichkeit, sich für einen Quereinstieg zu bewerben. Freie Stellen sind derzeit in allen großen Bereichen der Bank zu finden - mehr Informationen dazu gibt es auf den Karriereseiten auf jobs.targobank.de.

Über TARGOBANK

Die TARGOBANK verfügt über knapp 100 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut 3,8 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.

Das Angebot für Privatkund*innen umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz & Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell: So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für den Einzelhandel, über die Autobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für den Kfz-Handel sowie Finanzprodukte für Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige, freiberuflich Tätige und Gründer*innen an. Zum Leistungsspektrum im Firmenkundengeschäft gehören Unternehmens- und Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand sowie Finanzierungen von Gewerbeimmobilien ebenso wie Zahlungsverkehr und Anlageprodukte. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Unternehmen Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung an.

Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegt auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah an ihren Kund*innen zu sein, betreibt die TARGOBANK rund 340 Standorte in mehr als 250 Städten in Deutschland und ist online sowie telefonisch im Kundencenter rund um die Uhr erreichbar. Die Bank kombiniert somit die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung und exzellentem Service in den Filialen und bei Kund*innen zuhause.

Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.400 Mitarbeiter*innen. In Duisburg führt die Bank ein Kundencenter mit 2.000 Mitarbeiter*innen. Hinzu kommen Verwaltungsgebäude in Mainz (Factoring), Düsseldorf (Leasing & Investitionsfinanzierungen) und Frankfurt (Corporate & Institutional Banking). Als Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die TARGOBANK eine sichere Partnerin für ihre Kund*innen.

Weiterführende Informationen: www.targobank.de

Über Crédit MutuelAlliance Fédérale

Als Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich bietet Crédit Mutuel Alliance Fédérale mit über 77.000 Mitarbeitenden und 4.200 Filialen, die 31 Millionen Kund*innen betreuen, ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen für Privatpersonen, freiberuflich Tätige und Unternehmen jeder Größe.

Als eine der solidesten europäischen Bankengruppen belief sich ihr Eigenkapital zum 31. Dezember 2024 auf 66 Milliarden Euro und ihre CET1-Ratio lag bei 18,8 Prozent.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die erste französische Bankengruppe, die den Status eines Unternehmens mit Nachhaltigkeitsauftrag angenommen hat, vereint 14 regionale Crédit Mutuel Verbände. Darüber hinaus gehören zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, insbesondere der CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK in Deutschland, Cofidis, Beobank in Belgien, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque Transatlantique, Banque de Luxembourg und Homiris.

Weiterführende Informationen: www.creditmutuelalliancefederale.fr

Original-Content von: TARGOBANK AG, übermittelt durch news aktuell