TARGOBANK AG

Isabelle Chevelard wird zur neuen Vorstandsvorsitzenden der TARGOBANK AG ernannt und tritt die Nachfolge von Pascal Laugel an, der Chief Executive Officer des CIC Est wird

Bild-Infos

Download

DüsseldorfDüsseldorf (ots)

In seiner gestrigen Sitzung hat der Aufsichtsrat der TARGOBANK AG, Tochterunternehmen der Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Isabelle Chevelard mit Wirkung zum 1. Januar 2021 zur Vorstandsvorsitzenden ernannt. Sie folgt auf Pascal Laugel, der an den Aufsichtsrat mit dem Wunsch herangetreten war, seine Mandate in der TARGOBANK Gruppe niederzulegen, um zum 1. Januar 2021 die Position des Chief Executive Officer von CIC Est zu übernehmen.

In Übereinstimmung mit den europäischen Verfahren, insbesondere dem "Fit and Proper"-Guide der EZB, ist die Nominierung von Isabelle Chevelard Gegenstand eines Genehmigungsverfahrens, das über die deutsche Bankenaufsicht eingeleitet wurde und im Gange ist.

Diese Ernennung steht im Einklang mit der Entwicklungsstrategie, die die genossenschaftliche Crédit Mutuel Alliance Fédérale in Deutschland seit mehr als zehn Jahren verfolgt.

In ihrer neuen Aufgabe wird Isabelle Chevelard für die Weiterentwicklung eines Vertriebsnetzes mit 337 Vertriebsstandorten in den 253 größten deutschen Städten verantwortlich sein. Die TARGOBANK AG bietet ihren 3,9 Millionen Privat-, Geschäfts und Firmenkunden Lösungen in den Bereichen Retailbanking, Versicherung, Factoring und Leasing. Isabelle Chevelard wird auch für die Koordination aller Aktivitäten der Crédit Mutuel Alliance Fédérale in Deutschland zuständig sein.

Der Aufsichtsrat hob das Wirken von Pascal Laugel während seiner zwölfjährigen Tätigkeit bei der TARGOBANK AG und die entscheidende Rolle hervor, die er insbesondere bei der Integration der aus dem Verkauf der Citibank resultierenden Aktivitäten in die Crédit Mutuel Alliance Fédérale sowie der Neuausrichtung der Geschäftsstrategie der Bank gespielt hat. Pascal Laugel war Vorstandsmitglied der TARGOBANK seit 2010 und hatte zum 1. Januar 2016 den Vorstandsvorsitz übernommen.

"Während seiner Amtszeit sind richtungweisende Entscheidungen getroffen worden. Die TARGOBANK AG hat sich zu einem diversifizierten Finanzdienstleister entwickelt, der sich neben dem Konsumentenkredit auch die Automobilfinanzierung, das Geschäftskundensegment und das Firmenkundengeschäft mit Leasing und Factoring erschlossen hat. Pascal trug auch entscheidend zum Wachstum der Kreditproduktion bei, die von 2015 bis 2019 um 84 Prozent stieg, zum großen Teil dank des signifikanten Ausbaus der Internet- und Telefonkanäle, die heute fast 50 Prozent der Neuproduktion ausmachen", sagte René Dangel, Vorsitzender des Aufsichtsrates der TARGOBANK AG.

Pascal Laugel wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2021 zum Chief Executive Officer des CIC Est ernannt, der in ganz Ostfrankreich sehr stark vertreten ist. Pascal wird außerdem Verwaltungsratsvorsitzender des Crédit Mutuel Leasing und Aufsichtsratsvorsitzender von CCLS Leasing Solutions, den Leasing-Tochtergesellschaften der Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Pascal Laugel: "Ich habe sehr gerne für die TARGOBANK gearbeitet. Ich bin stolz auf unser Team und was wir gemeinsam aufgebaut und erreicht haben. Über die Weiterentwicklung unserer Geschäftsaktivitäten hinaus waren wir in der Lage, die Marke TARGOBANK in nur zehn Jahren auf dem deutschen Markt zu etablieren."

Isabelle Chevelard ist seit 2017 Personaldirektorin der Crédit Mutuel Alliance Fédérale und seit 2019 Mitglied des Aufsichtsrats der TARGOBANK AG. Zuvor war sie für die BNP Paribas-Gruppe tätig, wo sie verschiedene Verantwortlichkeiten in den Bereichen Privatkundengeschäft, Informationssysteme und Innenrevision sowie auch im Verbraucherkreditmarkt innehatte. Insbesondere leitete sie das Verbraucherkreditgeschäft von BNP Paribas Personal Finance (unter der Marke Cetelem) in Frankreich.

"Ich wünsche Isabelle Chevelard alles Gute für die Leitung der TARGOBANK AG, die ihre Aktivitäten auf dem zweiten Markt der Crédit Mutuel Alliance Fédérale weiter ausbauen wird. Als Verantwortliche für die Koordinierung der Aktivitäten der Crédit Mutuel Alliance Fédérale in Deutschland wird sie dafür Sorge tragen, unsere Position in diesem Land zu stärken. Isabelle wird in ihre neue Position ihre Managementerfahrung aus einer der wichtigsten europäischen Banken sowie ihr fundiertes Fachwissen im Privatkundengeschäft und bei Verbraucherkrediten einbringen. Ich möchte Pascal Laugel für sein außergewöhnliches Engagement und seinen bemerkenswerten Beitrag zur Entwicklung der TARGOBANK danken, die unter seiner Führung zur bedeutendsten Tochtergesellschaft der Crédit Mutuel Alliance Fédérale außerhalb Frankreichs geworden ist, und ihm herzlich dazu gratulieren", betonte Daniel Baal, Chief Executive Officer der Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

***

Über TARGOBANK

Die TARGOBANK verfügt über mehr als 90 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut fast vier Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.

Das Angebot für Privatkunden umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz & Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell: So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für Einzelhändler, über die Autobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für Kfz-Händler sowie Finanzprodukte für Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige und Freiberufler an. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Unternehmen Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung an.

Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegt auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah am Kunden zu sein, betreibt die TARGOBANK 337 Standorte in 253 Städten in Deutschland, und sie ist telefonisch rund um die Uhr im Service Center, aber auch online erreichbar. Die Bank kombiniert somit die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung und exzellentem Service in den Filialen und beim Kunden zuhause.

Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.500 Mitarbeiter. In Duisburg führt die Bank ein Dienstleistungscenter mit 2.000 Mitarbeitern. Hinzu kommen Verwaltungsgebäude in Mainz (Factoring) und Düsseldorf (Leasing & Investitionsfinanzierungen). Als Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die Bank ein sicherer Partner für ihre Kunden.

Weiterführende Informationen: www.targobank.de

Über Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Als Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich ist Crédit Mutuel Alliance Fédérale mit fast 4.400 Filialen, die 26,9 Millionen Kunden betreuen, eine führende Bank in Frankreich, die Privatpersonen, Freiberuflern vor Ort und Unternehmen jeder Größe ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen bietet.

Als eine der stärksten europäischen Banken beläuft sich ihr Eigenkapital auf 47,5 Milliarden Euro und ihre CET1-Ratio liegt zum 30. Juni 2020 bei 17,1 Prozent.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale vereint die Crédit Mutuel Verbände Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) und Antilles-Guyane (Fort-de-France). Zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale gehören auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, einschließlich CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, Cofidis, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque Transatlantique und Homiris.

Weiterführende Informationen: www.creditmutuelalliancefederale.fr

Pressekontakt:

TARGOBANK AG

Unternehmenskommunikation

Axel Bäumer

Tel.: +49 (0)211 8984 1959

axel.baeumer@targobank.de oder pressestelle@targobank.de



Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Frédéric Monot

Tel.: +33 (0)3 88 11 24 64

frederic.monot@creditmutuel.fr

Original-Content von: TARGOBANK AG, übermittelt durch news aktuell