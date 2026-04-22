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„Die Programmansager“: Neues MDR-TV-Magazin präsentiert Highlights der ARD Mediathek

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Leipzig (ots)

Comeback für die Programmansager: Im neuen 30-minütigen MDR-TV-Magazin „Die Programmansager – das Beste aus der ARD Mediathek“ präsentieren Peter Heller und Stefan Bernschein ausgewählte Highlights aus der Mediathek – am Freitag, 24. April, direkt nach dem „Riverboat“ im MDR-Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek.

Über Jahrzehnte hinweg führten Programmansagerinnen und -ansager das Publikum verlässlich durch den Fernsehabend. Daran knüpft das neue Format an und schlägt eine Brücke vom linearen Fernsehen zu den heutigen Möglichkeiten der Streaming-Welt der ARD Mediathek. Als Gastgeber führen die Moderatoren Peter Heller und Stefan Bernschein durch die Sendung: Im gemütlichen Wohnzimmer-Studio stellen die beiden Mediathek-Fans aktuelle Dokumentationen, Serien und Shows vor, geben Einblicke hinter die Kulissen erfolgreicher Produktionen und zeigen, welche Formate sich wirklich lohnen – und warum.

Dabei bleibt es nicht bei reinen Tipps: „Die Programmansager“ erklären auch ganz praktisch, wie die ARD Mediathek funktioniert. Schritt für Schritt zeigen die Moderatoren, wie Zuschauerinnen und Zuschauer Dokumentationen und Filme finden oder auch verborgene Archivschätze entdecken können.

Mit Hintergrundgeschichten, unterhaltsamen Gesprächen und anschaulichen Erklärungen lädt das neue MDR-Magazin dazu ein, Fernsehen neu zu entdecken und die Möglichkeiten des Streamings zu nutzen.

Das neue Magazin wird nach der Ausstrahlung inklusive der empfohlenen Formate über ein eigenes Widget im MDR-Channel in der ARD Mediathek (ardmediathek.de/mdr) abrufbar sein.

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