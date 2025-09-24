MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Von KI bis Streaming und Inklusion: MDR mit zahlreichen Angeboten zum ARD Jugendmedientag 2025 – Anmeldung ab sofort möglich

Fakeshops entlarven, neue Streamingwelten, Künstliche Intelligenz und Barrierefreiheit: Mit zahlreichen Angeboten beteiligt sich der MDR am ARD-weiten Jugendmedientag 2025. In Workshops an den MDR-Standorten in Leipzig, Dresden, Erfurt und Magdeburg lernen die Jugendlichen beispielsweise, wie KI bei der Radio- und Podcastproduktion eigensetzt wird, wie man Content auf Instagram und TikTok baut oder warum barrierefreie Medienangebote alle Menschen erreichten können. Der ARD Jugendmedientag ist ein jährlicher und deutschlandweiter Aktionstag aller Landesrundfunkanstalten, der bereits zum siebten Mal stattfindet. Ab sofort können Lehrkräfte ihre Schulklassen für die Veranstaltungen am 12. November 2025 anmelden!

In den Häusern, in den Schulen und online

Unter ARD.de/jugendmedientag steht eine Vielzahl von Angeboten zur Auswahl: Die Jugendlichen kommen in die Studios und Redaktionen der Sender, nehmen online teil oder bekommen in der Schule Besuch von ARD-Journalistinnen und -Journalisten. Sie erhalten Input zu verschiedensten Themen und können sich selbst vor Kamera und Mikrofon ausprobieren.

Workshops beim MDR

Viel praktisches Medienmachen ist beim MDR in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen möglich: In Workshops an den MDR-Standorten in Leipzig, Dresden, Erfurt und Magdeburg lernen die Jugendlichen beispielsweise, wie Nachrichten entstehen, wie Live-Schalten funktionieren und wie KI bei der Radio- und Podcastproduktion eingesetzt werden kann sowie welche Chancen und Risiken damit verbunden sind. Die MDR-Landesfunkhäuser beteiligen sich mit zahlreichen spannenden Angeboten am ARD Jugendmedientag. Bei MDR Sachsen mit: „Nachrichten verstehen – (D)ein Tag im MDR-Landesfunkhaus Dresden“ und „Künstliche Intelligenz in Radio und Podcast“. In Erfurt bei MDR Thüringen dreht sich im Newsroom alles darum wie Nachrichten entstehen und in Magdeburg im MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt können sich die Jugendlichen mit dem Thema „SEO & Distribution: Publikum im Digitalen erreichen“ beschäftigen. Zudem geht der MDR auch direkt an die Schulen in der Region. Etwa im Umkreis von Jena mit dem Workshop „Swipe, Like, Share – Aber Sicher! – Ein Workshop zu Jugendmedienschutz, Social Media und digitaler Selbstbestimmung“.

Motto: „Demokratie und du!“

Viele Veranstaltungen drehen sich in diesem Jahr um die Frage, wo Demokratie den Jugendlichen in ihrem Alltag begegnet und welche Rolle Medien in einer demokratischen Gesellschaft spielen. So geht es unter anderem um den Unterschied zwischen politischen Influencern und öffentlich-rechtlichem Journalismus, um Deepfakes und um Inklusion durch barrierefreie Medien.

Workshops, Führungen und Online-Angebote

Die Angebotsvielfalt beim ARD Jugendmedientag ist auch 2025 riesig: Szenen für ein Fantasy-Hörspiel gestalten, vor dem Greenscreen filmen oder Quellen checken. Und beim Online-Dialogangebot „Mitmischen! bei der tagesschau“ erleben junge Menschen bis Ende 20 u. a., wie ein Beitrag für die Hauptausgabe um 20.00 Uhr entsteht, und diskutieren mit dem „tagesschau“-Team über die Themenauswahl. Parallel zu den Workshops können alle Schulklassen in Deutschland den ganzen Vormittag über interaktive Live-Streams aus ihren Klassenzimmern heraus verfolgen. Mit spannenden Interviewgästen und Einblicken in die journalistische Arbeit. Passend zum Überthema „Demokratie und du“ wurden die Streams gemeinsam mit einer Jugendredaktion entwickelt. Unter anderem geht es darum, wie Demokratie im Alltag spürbar ist, wie sich Jugendliche engagieren können und wie Medien die Demokratie schützen, aber auch gefährden können.

Tessniem Kadiri und Herr Schröder sind Botschafterin und Botschafter

Die Rolle der Botschafterin bzw. des Botschafters des ARD Jugendmedientags haben 2025 die ARD-Journalistin Tessniem Kadiri und der Stand-up-Comedian Herr Schröder übernommen. Kadiri findet es wichtig, "unterhaltsam und auf Augenhöhe zu informieren, damit Jugendliche sich fundiert ihre eigene Meinung bilden können." Und Johannes Schröder, alias Herr Schröder, ist überzeugt, dass "die Schülerinnen und Schüler am meisten lernen, wenn sie die geordneten Reihen ihres Klassenzimmers verlassen."

Der ARD Jugendmedientag ist ein gemeinsames Angebot aller Landesrundfunkanstalten und findet 2025 zum siebten Mal statt.

*Aktualisiert 24.09.25 - 15:00

