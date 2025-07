MDR Mitteldeutscher Rundfunk

„Hol dir deine Show!“ bringt großes Fernsehen ins kleine Beuster

MDR-Show feiert Blaulichttage und Regionalhelden

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Leipzig (ots)

Nach der erfolgreichen Premiere in Trebitz, einem Ortsteil von Bad Schmiedeberg, geht die neue MDR-Live-Showreihe „Hol dir deine Show!“ in die zweite Runde – und zieht weiter nach Beuster in der Altmark. Am 25. Juli um 20.15 Uhr sendet das MDR-Fernsehen live aus dem 200-Seelen-Ort in Sachsen-Anhalts Norden – direkt vom Gelände des Blaulichtmuseums Beuster, das zeitgleich die 23. Blaulichttage ausrichtet. Die Sendung steht ab Ausstrahlung für 30 Tage in der ARD Mediathek zum Abruf bereit.

Moderiert wird die 90-minütige Liveshow von Julia Krüger und Peter Imhof, die gemeinsam mit den Menschen vor Ort ganz besondere Fernsehmomente gestalten – mit Emotionen, Musik, Überraschungen und viel Lokalkolorit.

Ein Höhepunkt: Die traditionsreichen Blaulichttage, die weit über die Region hinaus bekannt sind und regelmäßig Fans aus ganz Deutschland in die Altmark locken. Was einst als kleines Treffen für Freunde historischer Einsatzfahrzeuge begann, ist heute ein bundesweit geschätztes Event rund um Feuerwehr-, Polizei- und Rettungsoldtimer. Es würdigt nicht nur Technikgeschichte, sondern auch das vielfältige Engagement von Einsatzkräften – ob aktiv, ehrenamtlich oder im Ruhestand.

„Beuster mit seinem jährlich stattfindenden Event steht für ein tiefes Gemeinschaftsgefühl und für gelebte Geschichte – genau das wollen wir mit der Show in die Wohnzimmer bringen“, so MDR-Redaktionsleiterin Ines Keilholz.

Auch musikalisch wird Beuster zum Hotspot: Auf der Bühne stehen Truck Stop, Sonia Liebing und Captain Jack, die gemeinsam mit dem Publikum für Stimmung sorgen. Hinzu kommen Talente aus der Region, lokale Helden und natürlich jede Menge spektakuläre Fahrzeuge.

Das Showkonzept: Nähe, Identifikation und echte Geschichten

Mit „Hol dir deine Show!“ geht der MDR neue Wege. Die Sendung findet nicht im klassischen Studio statt, sondern direkt vor Ort: Unter mobilen Zeltinseln entsteht eine besondere Lagerfeueratmosphäre – offen, nahbar und auf Augenhöhe.

Die Show ist maßgeschneidert für den jeweiligen Ort, mit Beiträgen über Vereine, Feste, Menschen, Ehrenamtliche, regionale Künstlerinnen und Künstler. Produziert mit der Region – für die Region.

Bewerbung für künftige Shows weiterhin möglich

Gemeinden und Orte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die ihre Region ins Rampenlicht stellen wollen, schicken ihre aussagekräftige Bewerbung bitte an: holdirdeineshow@mdr.de

Gesucht werden besondere Orte mit starker Gemeinschaft, engagierten Menschen, spannenden Geschichten oder einzigartigen Events.

Einladung an Medienvertreterinnen und Medienvertreter

Wir laden Sie herzlich ein, am 25. Juli in Beuster live vor Ort dabei zu sein, um über die neue Showreihe zu berichten und zu fotografieren. Bitte richten Sie für nähere Informationen Ihre Akkreditierungswünsche bis zum 23. Juli an: bianca.hopp@mdr.de.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell