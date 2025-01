MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR-Talk „Fakt ist! Aus Erfurt“:

Schimmel, Schäden, abgesperrt – Marode Sportstätten und die Folgen

Wie will die Thüringer Landesregierung dazu beitragen die teils katastrophalen Zustände in den Sportstätten zu beseitigen? Welche Lösungsvorschläge machen die Kommunen und Sportvereine? Wie soll der Zukunftsplan „Sportland Thüringen“ umgesetzt werden? Es diskutieren Vereinsmitglieder, Trainer und Gemeindevertreter mit dem Hauptgeschäftsführer des Landessportbundes, dem verantwortlichen Minister und einer Sportsoziologin: bei „Fakt ist! Aus Erfurt“ am Mittwoch, 29. Januar, 20.15 Uhr, live im MDR Fernsehen und im Livestream auf MDR.DE.

Kathleen Bernhardt und Lars Sänger moderieren die Sendung, bei der das Live-Publikum im Studio wesentlichen Anteil am Gesprächsverlauf hat und sich mit Meinungen, Standpunkten, Erfahrungen und Fragen einbringt. Im Podium stellen sich der Diskussion folgende Gäste:

Dr. Petra Tzschoppe, Sportsoziologin, Uni Leipzig

Stefan Gruhner, CDU, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Sport und Ehrenamt und Chef der Thüringer Staatskanzlei

Thomas Zirkel, Hauptgeschäftsführer des Landessportbundes Thüringen

Der Thüringer Landessportbund hat alle Gemeinden und Landkreise befragt zum Investitionsbedarf in ihren Sportstätten. Die Antworten belegen, dass für die Beseitigung der Mängel in den maroden Sportstätten landesweit weit mehr als eine Milliarde Euro benötigt würden. „Es ist eine Illusion zu glauben, dass das alles auf einmal angegangen werden kann“, bilanziert Thomas Zirkel, Hauptgeschäftsführer des LSB Thüringen. Immerhin gibt es in der Regierung des Freistaates jetzt einen Hauptansprechpartner: Stefan Gruhner, Minister für Sport und Ehrenamt in der Thüringer Staatskanzlei. Auch der CDU-Politiker muss einräumen, dass das Geld bei weitem nicht ausreichen wird, um alle Mängel zu beseitigen.

Aus Sicht der Sportsoziologin Dr. Petra Tzschoppe von der Universität Leipzig existieren zu viele sehr teure Anlagen, die für den Breitensport gar nicht nutzbar sind. Da fließe Geld rein, das anderswo fehlt. Daher lautet ihre Forderung: „Sportverantwortliche müssen als wichtige gesellschaftliche Akteure in alle politischen Entscheidungen miteinbezogen werden.“

Mittwoch, 29.01.2025, 20.15 Uhr, im Live-Stream auf MDR.DE

Mittwoch, 29.01.2025, 20.15 Uhr, live im MDR-Fernsehen

Nach der Ausstrahlung ein Jahr in der ARD-Mediathek

