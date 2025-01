MDR Mitteldeutscher Rundfunk

„New Music 2025“-Hotlist: Die jungen Programme der ARD und Deutschlandfunk Nova präsentieren die künftigen Musikstars

Welche jungen Musikerinnen und Musiker stehen 2025 kurz vor dem Durchbruch? Wer wird den Sound in diesem Jahr bestimmen? Die jungen ARD-Programme und Deutschlandfunk Nova liefern dafür ihre ganz eigene Vorhersage – in Form der „New Music 2025“-Hotlist. Gemeinsam präsentieren sie darauf die wichtigsten neuen Musik-Acts aus Deutschland.

Deutschlands Musiknachwuchs ist so kreativ wie nie. Zumindest lässt die Longlist mit mehr als 150 vorgeschlagenen Namen, zusammengetragen von über 100 Expertinnen und Experten der großen und kleinen Labels, Booking- und Promotion-Agenturen sowie Managements, diesen Rückschluss zu. Die jungen ARD-Programme und Deutschlandfunk Nova wählten am Ende 15 davon aus. 15 Musikerinnen und Musiker, die beweisen, dass auch das Musikjahr 2025 ebenso vielfältig wie interessant wird.

Wie auch in den vorangegangenen Jahren werden die beteiligten Programme diesen Acts ein Forum geben, um bekannter zu werden. Sie werden sie das Jahr über begleiten und dabei unterstützen, den nächsten Schritt auf dem Weg zu einem größeren Publikum in einem für junge Musikerinnen und Musiker weiterhin schwierigen Umfeld zu machen.

Die Musik der 15 Newcomer reicht von gesellschaftskritischem Rap von Jassin und Zavet über im Streaming erfolgreichen Pop von Soffie, Aaron und Kyla Shyx bis hin zu den harten Techno-Beats des Producers Niklas Dee. Paula Engels und Paul Wetz singen über die Gefühle und Gedanken ihrer Generation, Ikkimel bespricht mit klaren Worten deren Alltag. Acts wie Fyne, Sampagne, Kauta und Zimmer90 liefern darüber hinaus spannende Impulse für die deutsche Musikszene.

Die Hotlist in alphabetischer Reihenfolge:

Aaron aus Kerken (Nordrhein-Westfalen)

Dominik Hartz aus Lübeck (Schleswig-Holstein)

Fyne aus Hamburg

Ikkimel aus Berlin

Jassin aus Lutherstadt Wittenberg (Sachsen-Anhalt)

Kauta aus Bonn (Nordrhein-Westfalen)

Kayla Shyx aus Berlin

Niklas Dee aus Mainburg (Bayern)

Paul Wetz aus Pforzheim (Baden-Württemberg)

Paula Engels aus Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen)

Sampagne aus Berlin

Soffie aus Backnang (Baden-Württemberg)

Zartmann aus Berlin

Zavet aus Mannheim (Baden-Württemberg)

Zimmer90 aus Stuttgart (Baden-Württemberg)

Ausführliche Informationen zu den Acts unter www.newmusicaward.de.

„New Music Award 2025“: Nachwuchsförderung in Musikdeutschland

„New Music 2025 – die Hotlist der jungen Programme der ARD und von Deutschlandfunk Nova“ ist eine Gemeinschaftsproduktion von PULS (BR), Bremen NEXT (Radio Bremen), DASDING (SWR), 1LIVE (WDR), Fritz (rbb), MDR SPUTNIK (MDR), N-JOY (NDR), UNSERDING (SR), YOU FM (HR) sowie Deutschlandfunk Nova. Die Redaktionen werden über das gesamte Jahr die neuen Künstlerinnen und Künstler in ihren Programmen vorstellen und so gezielt den Nachwuchs der deutschen Musikszene fördern. Zu den Hotlist-Acts der letzten Jahre gehören u.a. inzwischen etablierte Namen wie Bluengarten, Nina Chuba, Ayliva, Paula Hartmann, Bennett, 01099, Badmómzjay, Jeremias und Apache 207.

