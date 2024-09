MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Nach erfolgreichem MDR-Musiksommer: Zwei neue Dokus gewähren Blick hinter die Kulissen

Während des 33. MDR-Musiksommers entstanden gleich zwei neue Dokumentationen. Der Film „Stolz zusammen – Der MDR-Kinderchor und Voces8" hat die beiden Ensembles eine Woche lang bei den Vorbereitungen auf ein gemeinsames Konzert begleitet. In „Klangvolle Sommernächte – Der MDR-Musiksommer 2024" bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer exklusive Einblicke in das traditionsreiche Festival. Beide Filme sind am 19. September um 22.40 Uhr und um 23.10 Uhr im MDR-Fernsehen sowie im Anschluss jederzeit in der ARD Mediathek zu sehen.

In „Stolz zusammen – Der MDR-Kinderchor und Voces8“ hat ein Filmteam den Chor eine Woche lang auf Proben für das gemeinsame Konzert mit dem britischen Weltklasse-Vokalensemble Voces8 im Halberstädter Dom begleitet. Die Doku zeigt, wie die Vollprofis von der Insel die Kinder mit lockerer Ansprache coachen und zu Höchstleistungen animieren. Und wie die beiden so unterschiedlichen Ensembles zu einer musikalischen Einheit – sich gegenseitig inspirierend – zusammenfinden.

Der Film transportiert ein ganz besonderes „Ferienlager-Feeling“ während der Probenwoche und ein berauschendes Konzert-Erlebnis im Dom zu Halberstadt. Die Voces8-Stiftung arbeitet jährlich mit 40.000 Menschen weltweit in musikalischer Bildung zusammen.

Zum Inhalt:

Coaching und Konzerte mit Voces8 sind für die 11-jährige Phoebe, die erstmals im Chorlager ist, grandios – doch das Ferienlager-Feeling ist mindestens genauso spannend für sie. Seit sie mit fünf Jahren in den Chor kam, begleitet sie dieser schon ihr halbes Leben lang. Pro Woche hat sie zwei Proben, was für die Gymnasiastin zwar ein ordentliches Pensum ist, aber das Singen und die musikalische Ausbildung hat sie nie als anstrengend empfunden.

Für den 15-jährigen Anton ist das Konzert im Halberstädter Dom besonders aufregend. Zusammen mit anderen Jugendlichen des MDR-Kinderchores hat er ein Lied geschrieben, das hier aufgeführt wird: „Identity“ beschreibt, mit welchen Gedanken, Fragen und Zweifeln sie ihren Platz in der Welt suchen. Für Chorleiter Alexander Schmitt ist es wichtig, dass sich die Chormitglieder einbringen und dass zwischen den klassischen Stücken von Voces8 ein eigenes gesungen wird. Die Zusammenarbeit mit dem Spitzenensemble Voces8 ist für den MDR-Kinderchor eine neue und wertvolle Erfahrung – mündet sie doch in einem Konzert, auf das die Kinder zu Recht stolz sein können.

MDR-Doku schaut hinter die Kulissen des Musiksommers

Die MDR-Dokumentation „Klangvolle Sommernächte – Der MDR-Musiksommer 2024" stellt die schönsten Spielorte des Festivals vor und begleitet mit Einblicken hinter die Kulissen vor allem die Konzerte der MDR-Ensembles. Zu Wort kommen neben den Gastgebenden auch die Besucherinnen und Besucher

Schwerpunkte sind hierbei die Konzerte der MDR-Ensembles: MDR-Sinfonieorchester und MDR-Rundfunkchor. Gäste wie TV-Promis geben dem Musiksommer seine besondere Note.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können visuell durch unterschiedliche Locations und Musik-Stile wandern: Mit dabei sind das MDR-Sinfonieorchester mit einem Open-Air-Konzert im Europa-Rosarium in Sangerhausen zur Eröffnung des Musiksommers 2024, der MDR-Kinderchor im Kloster Altzella Nossen und der MDR-Rundfunkchor in der Torgauer Stadtkirche; Schauspieler und Sänger Max Müller lässt die Scheune in Seggerde beben, und in der Rotkäppchen Sektkellerei in Freyburg bringen die Popsängerinnen Stefanie Heinzmann und Hanna Rautzenberg mit dem Takeover Ensemble Klassik und Pop zueinander.

Die Doku ist eine ganz besondere Sommerreise, die zeigt, wie die universelle Sprache der Musik zwischen den Menschen Verbindungen schafft und wie nah sich Publikum und Musiker kommen.

