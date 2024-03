MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR bei der Gala der Comedy-Stars: Zum 10. Jubiläum wartet Olaf Schubert mit Gästen wie Johann König, Markus Krebs und Lisa Eckhart und vielen mehr auf

Bild-Infos

Download

Leipzig (ots)

Mit mehr als 100 Spaßkünstlern auf 17 Bühnen feiert die „Humorzone“ vom 13. bis 17. März 2024 in Dresden mit zahlreichen Comedians, Bühnen, Zuschauenden und einem vielseitigen Programm ihr 10-jähriges Bestehen. Zum Höhepunkt präsentiert Olaf Schubert am Sonntagabend „Humorzone – die Gala“ um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen sowie auf allen MDR SPASSZONE-Socialmedia-Kanälen und am 18. April um 23.25 Uhr im Ersten.

Seit 10 Jahren stolpert die „Humorzone“, Ostdeutschlands größtes Comedy Festival, unter der fachkundigen Anleitung seines Schirmherren Olaf Schubert nicht nur von Pointe zu Pointe, sondern auch von Erfolg zu Erfolg. Immer mehr Künstlerinnen und Künstler aus Comedy, Kabarett und Dings mit Klavier kommen von immer weiter her auf noch immer mehr Bühnen angereist, um dem Publikum für fünf Tage mit einer unerhörten Gagdichte die Lachtränen in die Augen zu treiben. In den fünf Tagen sind unter anderem zu erleben: Lisa Eckhart, Dietmar Wischmeyer, Abdelkarim, Martina Schwarzmann, Horst Evers, Markus Krebs, Stefan Danziger, Der Tod, Anna Mateur, Helene Bockhorst, Martin Sonneborn mit der Titanic Boygroup, Die Feisten und Zärtlichkeiten mit Freunden. Als Höhepunkt schließt die Gala am Sonntagabend das Comedy Festival.

Peter Dreckmann, MDR Unterhaltungschef: „Ich freue mich sehr, dass der MDR die ‚Humorzone‘ nun schon seit zehn Jahren ausstrahlt. Das größte Comedy Festival im Osten des Landes ist mittlerweile so erfolgreich, dass sich die Creme de la Creme der deutschsprachigen Comedians gerne in Dresden trifft, um mit einem anspruchsvollen und vielseitigen Programm zu unterhalten. Und die Gala zur ‚Humorzone‘ erfreut nicht nur das MDR-Publikum, sondern bringt auch bundesweit viele Fans zum Lachen. Gerade in diesen Zeiten ist Humor wichtiger denn je - für uns alle!“

Im Fernsehen und auf den Social-Media-Kanälen der MDR SPASSZONE haben die Inhalte der „Humorzone“ mehrere Millionen Aufrufe einfahren können. Weil das endlich mal gefeiert werden muss, rollt die MDR SPASSZONE der „Humorzone“ und deren Künstlern in diesem Jahr einen exklusiven roten Teppich aus – zu sehen in den Instagram- und Facebook-Stories. Und nicht nur das: Zum ersten Mal, quasi als ordentliches Geburtstagsgeschenk, zeichnet der MDR zwei zusätzliche Shows „Olafs Klub spezial“ im Rahmen der „Humorzone“ auf. Der gesamte Content läuft ab 17. März auf sämtlichen „Humor“-Kanälen, die der MDR zu bieten hat: im Fernsehen, in der ARD Mediathek, unter www.spasszone.de sowie auf allen Social-Media-Kanälen der MDR SPASSZONE: facebook.com/mdrspasszone, youtube.com/mdrspasszone und instagram.com/mdrspasszone

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell