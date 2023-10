MDR Mitteldeutscher Rundfunk

25 Jahre „In aller Freundschaft“ wird mit Jubiläumsfolge im Ersten, Fanfest und Livestream in Leipzig gefeiert

Leipzig (ots)

Am 24. Oktober wird das Geheimnis der Jubiläumsfolge „Zurück in die Zukunft“, um 21 Uhr im Ersten und zeitgleich in der ARD Mediathek gelüftet. Am 28.Oktober feiert die Erfolgsserie mit dem Schauspielensemble und vielen Fans das „In aller Freundschaft – Fanfest“ in den Produktionsstudios von „IaF“ in Leipzig. Eintrittskarten konnten ausschließlich gewonnen werden. Für alle Interessierten, die nicht gewonnen haben, aber dennoch am Fanfest teilhaben wollen, gibt es einen Livestream unter MDR-Fernsehen hier live sehen! | MDR.DE.

In der Jubiläumsfolge am 24. Oktober wird das Leben von Roland Heilmann auf eine harte Probe gestellt. Wieder einmal schlägt das Schicksal erbarmungslos zu, aber diesmal scheint es wirklich ernst zu sein: Er liegt auf dem OP-Tisch, während sein Leben an ihm vorüberzieht. Sohn Jakob und Enkel Jonas befürchten das Schlimmste. Kathrin Globisch bangt um ihren Mann, Freund Martin Stein und selbst Sarah Marquardt stehen verzweifelt an ihrer Seite. Die gesamte Sachsenklinik ist in großer Sorge, wie viel schon musste Roland Heilmann durchleiden und ertragen?! Flugzeugabsturz, Leukämie, Messerangriff, den Tod von Tochter Alina und Ehefrau Pia. Reicht seine Kraft noch für dieses eine Mal, wird er es wieder schaffen?

Der Trailer zur Folge ist hier abrufbar: https://www.mdr.de/in-aller-freundschaft/index.html

Am 28. Oktober öffnet die Sachsenklinik dann für Fans, die gewonnen haben, die Türen der Leipziger Media City.

Das Team der Sachsenklinik hat sich einige Überraschungen einfallen lassen. Den ganzen Tag über stehen die Schauspielerinnen und Schauspieler der Serie für Fotos und Fragen zur Verfügung. Dabei sein werden Thomas Rühmann, Andrea Kathrin Loewig, Arzu Bazman, Thomas Koch, Udo Schenk, Karsten Kühn, Annett Renneberg, Julian Weigend, Tan Caglar, Jascha Rust, Mai Duong Kieu, Christina Petersen, Rolf Becker, Leslie Vanessa Lill, Anthony Petrifke, Lukas Sickert, Helena Pieske, Max Bär.

Mit vielen Einblicken hinter die Kulissen – u. a. in Maske, Kostüm, Ausstattung und medizinische Fachberatung – erleben die Fans, was und wer unter anderem zum Entstehen der Serie nötig ist. Auch Studioführungen, die barrierefrei gestaltet werden, stehen auf dem Programm.

Für Fans und Interessierte, die nicht in Leipzig dabei sein können, gibt es einen Livestream, der sie am Fanfest teilhaben lässt. Ab 13.15 Uhr trifft Peter Heller auf die „IaF“-Stars Jascha Rust, Tan Caglar, Arzu Bazman, Mai Duong Kieu, Andrea Kathrin Loewig und Thomas Rühmann. Im 45-minütigen Livestream blicken sie hinter die Kulissen, beantworten Fanfragen, die über die Social Media-Kanäle eingegangen sind, sprechen über die Dreharbeiten der Erfolgsserie und werden sicher die ein oder andere Anekdote verraten. Der Livestream, ist hier zu sehen MDR-Fernsehen hier live sehen! | MDR.DE sowie auf dem MDR-YouTube-Kanal und auf der Iaf-Facebook Seite.

Darüber hinaus wird mit vielen weiteren Clips umfangreich auf den Social Media Kanälen des MDR über das Fanfest berichtet.

Die wöchentliche Serie „In aller Freundschaft", immer dienstags um 21.00 Uhr im Ersten, wird von der Saxonia Media im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks und der ARD/DEGETO produziert. Sie ist eine Gemeinschaftsproduktion.

Fotos der Jubiläumsfolge stehen unter ard-foto.de honorarfrei zur Verfügung.

