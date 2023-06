LichtBlick SE

Kiwigrid und ison entwickeln Software für vollintegrierte Energiesteuerung

Hamburg/Dresden (ots)

All-in-one-Lösung für lokales Energiemanagement, Direktvermarktung und Integration dynamischer Tarife

Echter Marktzugang für Prosumer: Auf Energieflüssen basierender Just-in-Time-Handel führt zu geringen Kosten und hohem Autarkiegrad

Ab 2024 stehen die Produkte skalierbar Kunden, Installateur*innen und Endkund*innen zur Verfügung

Das Software- und IoT-Unternehmen Kiwigrid und LichtBlick-Tochter ison entwickeln gemeinsam eine Virtual-Utility-Provider-Lösung (VUP) für Hersteller und Großhändler. Endnutzer*innen können damit unmittelbar am Energiemarkt teilnehmen und energetisch sowie finanziell vom Marktgeschehen profitieren.

Das Produkt integriert Hardware (Photovoltaik, Batterien, Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen) in ein leistungsfähiges IoT-Backend für Energiemanagementsysteme (HEMS). Die Software ermöglicht Prognosen und Steuerung und bietet einen Marktschnittstellenanschluss für Spot- und Intraday-Handel. Für Hersteller und Großhändler bietet das Produkt damit eine Komplettlösung für Wirtschaftlichkeit und Klimafreundlichkeit der Energiesteuerung im Eigenheim. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der ERP-Integration (Enterprise Resource Planning) für das Angebot von dynamischen Tarifen auf Basis von Smart-Meter-Technologie.

"Diese Partnerschaft ist ein Meilenstein für die dezentrale Energiewende und ermöglicht die komplette Wertschöpfung von Installation über preisoptimierte Lastverschiebung bis zur Abrechnung dynamischer Tarife mit Smart Meter Technologie. Statt nur Photovoltaik-Anlagen, Speicher, Wallboxen oder Wärmepumpen zu verkaufen, können Energieversorger, Hersteller und Großhändler mit unserer Hilfe künftig dauerhafte Energielösungen für ihre Kund*innen anbieten", erläutert ison-Geschäftsführer Sebastian Mahlow. "Das verspricht eine langfristige Kundenbindung sowie eine deutlich höhere Rendite der Anlage. Mit dieser Komplettlösung differenzieren wir uns vom Markt."

Dr.-Ing. Carsten Bether, Chief Product Officer (CPO) von Kiwigrid, ergänzt: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem starken Partner ison bei der Entwicklung einer kombinierten Direktvermarktung in Verbindung mit dynamischen Tarifen und lokaler Optimierung in der Kopplung der Sektoren: (lokaler) Strom, Mobilität und Wärme. Davon werden Energieversorger und Verbraucher*innen gleichermaßen profitieren. Wir haben zum Ziel, im Laufe des Jahres 2023 Endnutzer*innen erstmals die Teilnahme am Energiemarkt zu ermöglichen und den Marktzugang damit weiter zu liberalisieren. Perspektivisch, in 2024, wird das White-Label-Produkt über unsere Plattform allen Kunden der beiden Unternehmen sowie deren Installateur*innen und Endnutzer*innen, zur Skalierung ihrer eigenen Energieprodukte zur Verfügung stehen."

Weniger Energiekosten durch Lastverschiebung und Marktteilhabe

Die Beschleunigung der Energiewende im Eigenheim ist zentraler Bestandteil für eine klimaneutrale Zukunft in Deutschland. Kiwigrid und ison bieten dafür jetzt die Schlüsseltechnologie für Wirtschaftlichkeit und Klimafreundlichkeit von Prosumer-Lösungen.

Die Energiemanagementsoftware wird in die bestehende Plattform von Kiwigrid integriert. Ison stellt aggregierte und optimierte Energieprognosen als Grundlage für die Direktvermarktung und die Abrechnung dynamischer Tarife bereit. Prosumer erhalten dadurch einen echten Zugang zum Energiemarkt und profitieren mit passenden dynamischen Tarifen von Lastverschiebung. Damit können sie ihre Energiekosten deutlich senken.

Das Potential für die Komplettlösung ist riesig: 10,8 Millionen Eigenheime könnten in Deutschland zu Prosumer-Heimen werden. Die Technologie von ison und Kiwigrid wird als White-Label-Lösung allen Erstausstattern von Prosumer-Häusern zur Verfügung stehen. In der Entwicklungsphase wird die Technologie zunächst nur wenigen Referenzkunden angeboten.

Vorstellung des Projekts auf der EM-Power Europe

ison stellt Plattform und Produkt auf der EM-Power Europe, die als Teil der Energiefachmesse Intersolar vom 14.-16. Juni in München stattfinden wird, in einem Showcase aus. An einem eigenen Stand (Halle B5 & Stand 658) stehen Expert*innen auch für Interviews zur Verfügung. Bei Interesse bitten wir um vorherige Anmeldung über contact@ison.energy.

Hochauflösendes Bildmaterial zum Download gibt es hier.

Über ison

Das Unternehmen ison ist eine 100 Prozent Tochter des Ökostrom-Pioniers LichtBlick und schließt eine technische Lücke, in dem die Energieressourcen im Haus vernetzt und automatisiert gesteuert werden. Damit verschafft ison Herstellern von Energie-Hardware und Großhändlern Zugang zu den Energiemärkten.

ison kennt und verwaltet alle Details der Energieregulierung und der Messung und aggregiert Energieressourcen unabhängig von der Hardware. Über ein Home Energy Management System stellt ison die Konnektivität zu anderen Geräten im Haus her. Mehr dazu unter https://ison.energy/

Über Kiwigrid

Kiwigrid ist das IoT-Unternehmen für Energiemanagement und Energieoptimierung. Software- und Hardware-Lösungen von Kiwigrid vernetzen Energieerzeuger und Energieverbraucher im Eigenheim. Intelligentes Energiemanagement ermöglicht es, lokal erzeugten Solarstrom bestmöglich zu verwerten und dadurch das Stromnetz zu entlasten sowie Netzentgelte und Stromkosten einzusparen. KiwiOS bietet den Kundenunternehmen eine IoT-Plattform, um schnell und günstig Produkte für die Steuerung und Optimierung dezentraler Energie zu lancieren und damit die Energiewende voranzutreiben. Kiwigrid ist in Dresden ansässig und beschäftigt mehr als 170 Mitarbeiter*innen. Das IoT-Unternehmen ist führend bei der Sektorenkopplung im Eigenheim und arbeitet dafür u. a. mit E.ON, BayWa r.e., Solarwatt, enviaM und LG Electronics zusammen. kiwigrid.com

Original-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuell