„Wir machen Wald“ – MDR-Nachmittag macht das Ökosystem Wald zwei Wochen zum Thema

Leipzig (ots)

Wie steht es um den Wald? Warum ist er so wichtig? Und wie kann er geschützt werden? „MDR um 4“ lenkt den Blick vom 9. bis 20. Oktober unter anderem mit besonderen Wochenserien, Livegesprächen, -gästen und -schalten zwei Wochen auf das wichtige Ökosystem Wald.

Ein Drittel Deutschlands ist Wald. Er ist Heimat für Tiere und Pflanzen und trägt zum Schutz von Klima, Wasser und Boden bei. Damit die grünen Oasen auch für die kommenden Generationen erhalten bleiben, setzen sich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen viele Menschen für ihren Erhalt ein – zum Beispiel im Wald bei Eibstock im Erzgebirge, wo Freiwillige ein Moor renaturieren. Ab dem 9. Oktober packt MDR-Reporterin Daniela Posern in der „MDR um 4“-Wochenserie „Die Waldretter“ sieben Tage mit an, um ein Stück wertvoller Natur zu retten. In der Folgewoche wagt MDR-Reporter Jan Weskott in der Wochenserie „Überleben im Wald“ einen Selbstversuch im Thüringer Wald. Unterschlupf bauen, Feuer machen und auf Nahrungssuche gehen – wie kann man mitten in der Natur überleben?

Mit den beiden Wochenserien und vielen weiteren Beiträgen und Gesprächsgästen zum Thema gibt „MDR um 4“ dem Wald ab 9. Oktober eine Bühne. Auftakt ist ein „Gäste zum Kaffee“ vor Ort am Campus Tharandt/ Fachrichtung Forstwirtschaft der Technischen Universität Dresden – einer der traditionsreichsten Ausbildungsstätten der Welt. In den folgenden zwei Wochen geht es in täglichen Liveschalten um vielfältige Themen, die den Wald betreffen. So zum Beispiel um den Zustand des Nationalparks Harz, um die Bedeutung des Ökosystems Auwald oder um das Spannungsfeld Naturschutz und Tourismus im Nationalpark Hainich.

Darüber hinaus begrüßt der MDR-Nachmittag in seinen Sendungen Livegäste wie den Förster und Autor von „Das geheime Leben der Bäume“ Peter Wohlleben, MDR-Podcasterin Daniela Schmidt und Claudia Reiser von MDRfragt, die Ergebnisse einer Umfrage des Meinungsbarometers für Mitteldeutschland zum Thema Wald vorstellt.

Außerdem trifft MDR-Klimaexpertin Michaela Koschak am 19. Oktober im Film „Wald der Zukunft“ auf Dr. Friedrich Bohn, seines Zeichens Ökosystemmodellierer. Er entwickelt am Umweltforschungszentrum Thüringen mithilfe von KI und speziellen Algorithmen mit seiner Forschungsgruppe ein zukünftiges widerstandsfähiges Waldsystem für ganz Deutschland.

Passend zum Thema werden in der ARD Mediathek verschiedene Sendungen zum Ökosystem Wald noch einmal gebündelt angeboten. Weiterführende Infos zum Thema finden sich ebenfalls online bei MDR Wissen.

