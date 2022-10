GetYourGuide

Von Foodies und Zeitreisenden - GetYourGuide zeigt die Vorlieben der europäischen Reisenden

Berlin

GetYourGuide teilt interne Buchungsdaten* und liefert spannende Erkenntnisse zur aktuellen Reiselust und den Vorlieben der europäischen Reisenden

Die Reiselust ist hierzulande zurück: 88 Prozent mehr Buchungen als noch im Jahr 2019

Auch europaweit wurden 10 Mal so viele Tickets erworben wie vor der Pandemie

Kultur-Angebote länderübergreifend mit Abstand am gefragtesten - die Top 5 Kulturliebhaber kommen aus Griechenland, Italien, Ungarn, Tschechien und Polen

Keine Lust auf Warteschlangen: Die Hälfte der Reisenden aus Italien buchen "Skip the Line"-Tickets, um langes Anstehen zu vermeiden

Heimaturlaub insbesondere in Belgien, Österreich und der Schweiz beliebt: Über 90 Prozent der Buchungen wurden im Inland getätigt

Aus welchen Ländern kommen Reisende, die von Kultur nicht genug bekommen, wer macht am liebsten Abenteuerurlaub und wo sind die wahren Foodies zu finden? Die Online-Buchungsplattform für unvergessliche Reiseerlebnisse GetYourGuide hat anhand interner Buchungsdaten* ermittelt, wie die Europäer am liebsten reisen und welche spannenden Unterschiede es gibt.

Die Reisevorlieben europäischer Nationen im Vergleich:

Ob ein Sprung aus dem Helikopter, ein unvergesslicher Schnorchelausflug in kristallklarem Wasser oder eine geführte Stadttour mit einem Einheimischen mit traditionellen Speisen - GetYourGuide bietet zahlreiche Aktivitäten zu den verschiedensten Interessen an. Zwar gibt es deutliche Unterschiede unter den verschiedenen Nationen, jedoch ist über alle Länder hinweg ein deutlicher Trend zu erkennen: Die Buchungen sind im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich um das Vierfache und im Vergleich zum Jahr 2019 um das Doppelte angestiegen.

Facts & Figures aus Deutschland:

In diesem Jahr wurden hierzulande

... über 88 Prozent mehr Buchungen getätigt als im Jahr 2019

... durchschnittlich ca. 31 Euro für ein Erlebnis ausgegeben

... Aktivitäten 15 Tage im Voraus geplant - zum Vergleich: Im Jahr 2019 wurden im Schnitt 12 Tage vorher Tickets gekauft

... 73 Prozent aller Tickets im Inland gebucht, zum Vergleich: In 2019 waren es nur rund 35 Prozent

... am meisten an Touren im Kultur-, Food- und History-Bereich teilgenommen

... die beliebtesten Touren in New York, London und Rom gebucht

...die meisten City-Trips nach Paris, Rom und Amsterdam gemacht

"Unsere internen Buchungsdaten zeigen ganz deutlich, dass die Reiselust wieder ganz Europa gepackt hat - 2022 wurden durchschnittlich rund doppelt so viele GetYourGuide-Aktivitäten und Touren in Europa gebucht, wie im Vergleich zu Vor-Pandemie-Zeiten in 2019. Mit GetYourGuide ermöglichen wir Reisenden, ihren Urlaubsort - oder auch ihre eigene Heimat - so authentisch wie möglich kennenzulernen und in die Kultur des jeweiligen Landes einzutauchen. Daher ist es so spannend zu sehen, auf welche Art Reisende innerhalb Europas den jeweiligen Ort erkunden und erleben wollen und welche Touren und Aktivitäten dafür infrage kommen", kommentiert Jean-Gabriel Duveau, VP Brand Strategy & Partnerships bei GetYourGuide.

1. Griechenland - Die Kulturliebhaber

Museen, Galerien, Konzerte - bei Menschen aus Griechenland ist das Interesse an Kultur am größten. Rund 20 Prozent aller Buchungen gehen auf Aktivitäten im Kulturbereich zurück. Zum Vergleich: Bei Reisenden aus Deutschland steht diese Kategorie nicht so hoch im Kurs. Hier werden nur neun Prozent der Tickets diesen Aktivitäten zugeordnet.

2. Türkei - Die Abenteuerlustigen

Wildwasser-Rafting, Jeep-Safari oder Quad-Tour durch die Täler von Kappadokien: Reisende aus der Türkei kommen im eigenen Land als Abenteuerlustige auf ihre Kosten - und so möchten sie auch ihren Urlaub verbringen: Im Vergleich zu den anderen Nationen, werden hier Tickets für Touren, die auch etwas Mut erfordern, am meisten gebucht. In Deutschland ist man vergleichsweise vorsichtiger und der Anteil ist deutlich geringer.

3. Norwegen - Die Foodies

Wer die Kultur eines anderen Landes so authentisch wie möglich kennenlernen möchte, sollte auch die traditionellen Speisen und Getränke ausprobieren. Ob Pasta-Workshop in Rom, Food-Tour durch die Berliner Kieze oder Weintouren in Frankreich, die meisten Food-Touren buchen die Menschen aus Norwegen.

4. Island - Die Großzügigsten

Die großzügigsten Reiselustigen kommen aus Island - Mit durchschnittlich 46 Euro wird hier am meisten für unvergessliche Erlebnisse ausgegeben. Zum Vergleich: Menschen aus Deutschland zahlen im Schnitt 31 Euro für Urlaubsaktivitäten.

5. Tschechien - Die Zeitreisenden

Eine Tour durch das Köln von 1926, auf den Spuren von Jack the Ripper in London oder die Stätte der Gladiatoren-Kämpfe im Kolosseum erkunden: Bei Reisenden aus Tschechien sind Touren in vergangene Zeitalter am beliebtesten, dicht gefolgt von Reisenden aus Polen und Ungarn. Die meisten Buchungen, die von Menschen aus diesen osteuropäischen Ländern getätigt werden, gehen auf History-Erlebnisse zurück.

"Ich finde es sehr spannend zu sehen, dass bei Menschen aus Norwegen zum Beispiel Food-Touren am beliebtesten sind und wir in Osteuropa bei den Bewohnern verstärkt auf Interesse für Aktivitäten stoßen, bei denen sie in ein vergangenes Zeitalter eintauchen. Bei GetYourGuide ist es für uns besonders wichtig, die Bedürfnisse der Reisenden zu kennen und darauf zu reagieren. Nur so können wir unvergessliche Erlebnisse anbieten, die weltweit bei verschiedenen Nationen auf großes Interesse stoßen", kommentiert Jean-Gabriel Duveau, VP Brand Strategy & Partnerships bei GetYourGuide, fort.

6. Niederlande und Großbritannien - Die Entdecker

An den Top-Sehenswürdigkeiten sind Menschen aus Großbritannien und den Niederlanden am meisten interessiert: Im europäischen Vergleich führen sie mit den Buchungen in dieser Kategorie das Ranking an. Dicht gefolgt von Deutschland, wo Reisende ebenfalls das historisch Wichtigste einer Stadt sehen wollen.

7. Spanien - Die Wasserliebhaber

Von Spaniens Bewohnern wird die Möglichkeit, einen Urlaubsort auch vom Wasser aus kennenzulernen, am häufigsten ergriffen. Bootsfahrten durch die Stadt, Stand-up-Paddling, Surfkurse oder sogar Parasailing: Wasseraktivitäten sind an erster Stelle.

8. Schweiz, Österreich und Belgien - Die Heimatliebenden

Im eigenen Land ist es doch am schönsten? Dieser Meinung sind die Menschen aus der Schweiz, Belgien und Österreich. Über 90 Prozent der Tickets wurden für Aktivitäten im Inland gebucht.

In Deutschland entschieden sich 73 Prozent der Buchenden für Touren in der Heimat. Reisende aus Italien buchen dagegen fast die Hälfte ihrer Tickets für Aktivitäten im Ausland.

9. Italien - Die Ungeduldigen

Bei langem Anstehen kommt bei Reisenden aus Italien keine Urlaubsstimmung auf. Daher nutzen fast die Hälfte aller Buchenden das Skip the Line-Ticket und sind somit die ersten im Buckingham Palace, auf dem Eiffelturm oder im Kolosseum. Menschen aus Deutschland sind dagegen nicht in Eile - sie kaufen in nur in 30 Prozent der Fälle Skip the Line-Tickets.

10. Kroatien - Die Spontanen

Reisende aus Kroatien sind eher flexibel - Pläne werden hier durchschnittlich acht Tage im Voraus gemacht, womit die Menschen in dem Land im Vergleich am spontansten buchen. Maltas Bewohner dagegen planen gerne im Voraus: Mit 18 Tagen Vorlauf wird hier am meisten Zeit eingeplant. Aber auch Menschen aus Deutschland gehen lieber auf Nummer sicher und planen im Schnitt zwei Wochen vor Tour-Start.

INFO BOX:

Über die GetYourGuide App lassen sich aus dem umfangreichen Portfolio von weltweit über 60.000 Touren in ca. 170 Ländern viele weitere, spannende Touren und Erlebnisse buchen. Von der kostenlosen, digitalen Buchung bis hin zum einfachen Überspringen von langen Warteschlangen vor Ort ist vieles möglich. Falls sich Pläne kurzfristig mal ändern sollten, können Tickets kostenlos bis 24 Stunden vor Beginn der Aktivität noch storniert werden.

*Für die Analyse wurden die Buchungsdaten von Januar-August in den Jahren 2019, 2021 und 2022 herangezogen. Dabei wurde die Anzahl der Tickets, die von den Buchenden in ihrem jeweiligen Wohnort getätigt wurden, berücksichtigt. Die Buchungen wurden in den Top 20 Ländern in Europa durchgeführt, in denen an den meisten Touren über GetYourGuide teilgenommen wurde: Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Niederlande, Portugal, Griechenland, Tschechien, Kroatien, Island, Österreich, Ungarn, Irland, Polen, Türkei, Belgien, Schweiz, Malta und Norwegen.

Über GetYourGuide:

GetYourGuide ist eine Online-Buchungsplattform, die unvergessliche Reiseerlebnisse und außergewöhnliche Touren und Aktivitäten auf der ganzen Welt anbietet. Hier finden Reisende alles, was es beim nächsten Ziel zu entdecken gibt: Führungen mit den besten lokalen Experten, Koch- und Handwerkskurse, lokale Food-Touren, Skip the line-Tickets zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Welt, einmalige "Bucketlist"-Erlebnisse und Nischen-Angebote, die nirgendwo sonst zu finden sind. Seit der Gründung im Jahr 2009 buchten Reisende aus über 170 Ländern mehr als 58 Millionen Touren, Aktivitäten und Tickets für Attraktionen über GetYourGuide. Angetrieben von einem globalen Team aus über 550 Reiseexperten und IT-Spezialisten, arbeitet das Unternehmen weltweit, mit Büros in 15 Ländern. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Berlin.

