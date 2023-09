MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Vollzogen oder weiter weg denn je? – Der 33. Jahrestag der Deutschen Einheit im MDR

Leipzig (ots)

Auch im Jahr 2023 ist Deutschland aus Sicht vieler Menschen in Mitteldeutschland noch nicht zur einheitlichen Nation zusammengewachsen. Das ergibt eine Befragung des Meinungsbarometers MDRfragt zum diesjährigen Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. In einem Programmschwerpunkt zeigt das MDR-Fernsehen an diesem Feiertag ab 17.30 Uhr das Extra „Ein ganzes Land im Wandel?“. Ab 20.15 Uhr sind im TV und vorab in der ARD Mediathek die beiden Dokus unter dem Titel „EAST! – Mein Jahr in Zeitz/Lenzen“ zu sehen. Zudem überträgt MDR SACHSEN ab 10 Uhr den Festakt zum Tag der Deutschen Einheit live aus Dresden – im MDR-Fernsehen (MDR regional) sowie im Radio über DAB+.

Zum diesjährigen Tag der Deutschen Einheit wollte „MDRfragt – das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland“ von seiner Community wissen: „Deutsche Einheit – Schon vollzogen oder weiter weg denn je?“. Ein Ergebnis: Knapp drei Viertel der Befragten haben das Gefühl, Deutschland ist noch nicht zu einer Nation zusammengewachsen. Gleichzeitig gaben zwei Drittel an, sie hätten dank der Deutschen Einheit persönlich mehr Chancen und Möglichkeiten in ihrem Leben gehabt. Zwei von drei Befragten sind überzeugt: Menschen mit Wende-Erfahrung sind besser auf aktuelle Herausforderungen vorbereitet. An der Befragung haben sich mehr als 25.000 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beteiligt.

Das 2020 gestartete Meinungsbarometer MDRfragt hat mittlerweile mehr als 65.000 registrierte Mitglieder aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Befragungen sind nicht repräsentativ. Die Ergebnisse werden nach wissenschaftlichen Kriterien gewichtet, um die Aussagekraft zu erhöhen. Die zahlreichen Kommentare der Befragten erlaubt zudem, die Argumente hinter den Positionierungen sichtbar zu machen. MDRfragt wird wissenschaftlich begleitet. Wer in Mitteldeutschland wohnt, kann sich jederzeit unter www.mdrfragt.de anmelden – und bei den Befragungen zu aktuellen Themen mit seiner Meinung einbringen.

„Ein ganzes Land im Wandel?“: Ein MDR Extra zum Tag der Deutschen Einheit

Wie gut sind Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für die großen Themen der Gegenwart, für Energiewende und Digitalisierung aufgestellt – in einer Zeit, in der offenbar viele Menschen das Gefühl haben, mit ihren Alltagsproblemen nicht gehört zu werden. Können die seit der Wende gemachten Erfahrungen sogar ein entscheidender Vorteil sein? Wie bereit sind die Menschen für erneute große Veränderungen? In dem von Jens Hänisch moderierten MDR Extra – zu sehen am 3. Oktober, ab 17.30 im MDR-Fernsehen – erzählen Bürgerinnen und Bürger, wie sie heute auf die Einheit blicken und wie sie gleichzeitig die Herausforderungen der Zukunft einschätzen.

„EAST! – Mein Jahr in Zeitz/Lenzen“

Zum Tag der Deutschen Einheit 2023 starten MDR und rbb das neue Label EAST. Es vereint dokumentarische Filme und Podcasts von gesamtgesellschaftlicher Relevanz mit einer speziellen ostdeutschen Perspektive. Den Auftakt machen die Dokumentarfilme „EAST! – Mein Jahr inZeitz/Lenzen“ – zusehen am 3. Oktober in der ARD Mediathek sowie ab 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen und rbb Fernsehen. Darin geht es um zwei Stadtschreiber, die für ein Jahr nach Lenzen und Zeitz ziehen. Erzählt werden die Geschichten von Anne Münch, die von Potsdam in die brandenburgische Provinz geht und von Maksym Melnyk, der in der Ukraine groß geworden ist und jetzt nach Sachsen-Anhalt kommt.

Außerdem startet am 3. Oktober der Doku-Podcast „Springerstiefel – Fascho oder Punk?“. Darin kehren Autor und Rapper Hendrik Bolz sowie Reporter Don Pablo Mulemba in ihre Heimatstädte Stralsund und Eberswalde zurück. Dort treffen sie Menschen, die als Jugendliche ihren Weg im „Wilden Osten“ der 90er Jahre, in dem rechte Gewalt zu einem ganz normalen Teil des Alltags gehörte, finden mussten und Richtungen einschlugen, die unterschiedlicher nicht sein konnten.

Festakt zum Tag der Deutschen Einheit live aus Dresden

Die offizielle Feierstunde des Sächsischen Landtages zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober wird ab 10.00 Uhr live im MDR-Fernsehen (MDR SACHSEN) und im Radio auf DAB+ übertragen. Die Fernsehsendung wird zudem in Deutscher Gebärdensprache (DGS) begleitet und damit barrierefrei zugänglich sein. Nach der Eröffnungsrede von Landtagspräsident Matthias Rößler wird der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, Michael Kretschmer, ein Grußwort sprechen. Die Festrede hält Heinz Eggert, Staatsminister a.D. Uta Deckow moderiert die 90-minütige Live-Übertragung.

In der ARD Mediathek veröffentlicht der MDR zwei Sammlungen zum Tag der Deutschen Einheit: Eine Film-Auswahl wird ab 30. September unter mdr.de/s/filme3oktober veröffentlicht. Dokus und Reportagen können ab 2. Oktober unter mdr.de/s/dokus3oktober abgerufen werden.

