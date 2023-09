MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR startet Dreharbeiten für zweite Staffel „Elefant, Tiger & Kids – Das wilde Abenteuer geht weiter!“

Bild-Infos

Download

Leipzig (ots)

Die zweite Staffel der Doku-Serie „Elefant, Tiger & Kids“ (ETK) begleitet erneut sechs Kids aus verschiedenen Regionen Deutschlands beim mehrwöchigen Praktikum im Zoo Leipzig und stellt den Zooalltag aus einem ganz besonderen Blickwinkel dar. Die Dreharbeiten laufen noch bis Mai 2024.

Leonie aus der Nähe von Delitzsch in Sachsen, Luca aus Berlin, Lina aus der Nähe von Cuxhaven, Samuel aus Hof, Anuk aus der Nähe von Leipzig und Emilio aus Dresden entdecken in der neuen Staffel das „Universum“ Zoo in allen Facetten und bekommen dabei einen tiefen Einblick in den Beruf der Tierpflegerinnen und Tierpfleger. In ihrem dreiwöchigen Praktikum werden sie eine abenteuerliche und lehrreiche Zeit im Zoo Leipzig verbringen.

Ohne Eltern leben sie als „ETK“-WG zusammen und bekommen im mehrfach als bester Zoo Deutschlands ausgezeichneten Zoologischen Garten einzigartige Einblicke hinter die Kulissen. Den Pflegerinnen und Pflegern gehen sie unterstützend zur Hand und lernen dabei nicht nur die regionalen Lieferketten fürs Futter kennen, sondern erfahren jede Menge über Tiere, Pflanzen, Artenschutz und Arterhaltung. Während der täglichen Arbeiten werden die Kids auch mit den anstrengenden Seiten des Berufsalltags konfrontiert. In Zusammenarbeit mit dem Zoo Leipzig werden sie außerdem noch ein kleines Bauprojekt in Angriff nehmen, um dem Zoo, dem Zoopublikum und vor allem den Tieren etwas Nachhaltiges zu hinterlassen. Die Kids werden zudem Teil eines ganz besonderen Artenschutzprojektes sein.

Die zehnteilige Doku-Serie knüpft an die zwölf Teile der ersten Staffel aus dem vergangenen Jahr an und erweitert die erfolgreichste deutsche Zoo-Dokusoap „Elefant, Tiger & Co“ mit einem besonderen Blick auf jüngere Menschen, bei denen Tier- und Artenschutz Themen mit besonderer Relevanz sind.

Die Ausstrahlung der jeweils 24-minütigen Folgen ist für das 4. Quartal 2024 bei KiKA, im MDR, auf kika.de, im KiKA-Player und in der ARD Mediathek geplant.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell