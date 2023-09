MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Mittendrin im MDR: Jetzt für Programmmachen-Aktion bewerben

Bild-Infos

Download

Leipzig (ots)

Der MDR lädt auch in diesem Jahr zum Programmmachen ein. Vom 5. Oktober bis 16. November haben Interessierte aus dem MDR-Sendegebiet die Möglichkeit, eine Redaktion ihrer Wahl im Redaktionsalltag zu begleiten und das Programm selbst mitzugestalten. Alle Information zur Programmmachen-Aktion und das Bewerbungsformular gibt es unter mdr.de/programmmachen.

Wie kommen Themen in eine Sendung? Wie werden Radiobeiträge produziert? Wie arbeitet eine TikTok-Redaktion? Und wie fühlt sich eine Live-Moderation an? Im Rahmen der nunmehr siebten Programmmachen-Aktion bietet der MDR die Möglichkeit, verschiedene Redaktionen einen Tag zu begleiten und selbst zu erleben, wie das Programm im öffentlich-rechtlichen Rundfunk entsteht.

38 MDR-Redaktionen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen machen mit

Bewerben können sich Interessierte für diverse Redaktionen in unserem Sendegebiet. In Leipzig können sie beispielsweise die Nachmittagsredaktion bei der Aufzeichnung von „MDR um 4“ begleiten und in der Live-Sendung sogar ihr Moderationstalent testen. Die Redaktion von „MDR AKTUELL – Das Nachrichtenradio“ lässt sie nicht nur an der Redaktionskonferenz teilhaben, sondern auch selbst Interviews führen und sich im Verfassen von Nachrichten ausprobieren. Oder sie können mit der MDR-Unterhaltungsredaktion bei der Aufzeichnung der Musikshow „Your Songs“ dabei sein, hinter die Kulissen blicken und den Stars ganz nah sein.

In Halle können die Programmmacherinnen und -macher Teil der Musikredaktion von MDR JUMP werden, eine Sendung mitplanen und bei der Erstellung von Beiträgen mitwirken. Oder sie können die Vorbereitungen und die Durchführung eines Insta Live-Events begleiten, bei dem MDR-Intendantin Karola Wille und ARD-Vorsitzender Kai Gniffke die Fragen der Instagram-Community von MDR JUMP beantworten.

Auch Redaktionen in den Landesfunkhäusern in Erfurt, Dresden und Magdeburg sowie teilnehmende Regionalstudios gewähren spannende Einblicke. Dort können Interessierte den Redaktionen der jeweiligen regionalen Radiowellen und Ländermagazine über die Schulter schauen und zum Beispiel die Reporterinnen und Reporter bei Außeneinsätzen begleiten.

Alle teilnehmenden Redaktionen sind unter mdr.de/programmmachen zu finden.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell